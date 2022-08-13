3 طرق لمشاهدة حالات الواتساب بدون معرفة صاحبها

يتيح تطبيق المراسلة واتس اب، إمكانية مشاركة القصص سواء الصور أو الفيديوهات التي لا تزيد عن مدة 30 ثانية أو القصص النصية، ويمكن لجهات الاتصال المسجلة على الهاتف، رؤية الحالات التي تم مشاركتها، ولكن يرغب الكثير في مشاهدة حالات الآخرين دون معرفتهم.

مشاهدة حالة الواتساب دون معرفة صاحبها

يمكنك مشاهدة حالات الواتساب دون علم صاحبها من خلال هذه الطرق:

تعطيل مؤشر قراءة الرسائل

من خلال تعطي مؤشرات قراءة الرسائل يمكنك مشاهدة حالات الواتساب بدون علم صاحبها كالآتي:

في الخطوة الأولى قم بفتح الواتساب.

في أعلى يسار الشاشة ستجد ثلاثة نقاط قم بالضغط عليها.

قم بالضغط على كلمة الإعدادات.

اضغط على كلمة الخصوصية والتي ستظهر في نافذة جديدة.

ثم قم بإيقاف مؤشر قراءة الرسائل.

يمكنك الآن مشاهدة حالات الواتساب، دون السماح للآخرين بمعرفة أنك شاهدتها، ولن يروا اسمك على الإطلاق، وبمجرد الانتهاء من مشاهدة الحالات، يمكنك إعادة تشغيل مؤشر القراءة.

إيقاف تشغيل بيانات الهاتف المحمول أو الواي فاي

الطريقة الأخرى من أجل مشاهدة حالات الواتساب دون علم صاحبها، هي إيقاف تشغيل بيانات هاتفك المحمول أو قطع الاتصال بشبكة Wifi، ويمكنك بعد ذلك رؤية حالة أي جهة اتصال دون السماح لهم بمعرفة أنك رأيتها، ولكن هنا لن تظهر لهم طول مدة عدم اتصالك بالإنترنت، ولكن بمجرد الاتصال بالإنترنت، سيرى الشخص الآخر أنك قد رأيت حالته.

ويمكنك القيام بهذا الأمر قبل دقائق قليلة من انتهاء مدة عرض الحالات أو القصص، حتى لا تبقى بدون اتصال لمدة طويلة، وبعد الاتصال بالإنترنت لن تظهر بأنك قد رأيتها.

عن طريق ملفات الجهاز

يقوم واتساب تلقائيًا بتنزيل صور الحالة ومقاطع الفيديو على هاتفك للوصول إليها بشكل أسرع، ويتم حفظ هذه الملفات في مجلد على مساحة تخزين هاتفك، ويمكنك الوصول إليه عن طريق هذه الخطوات: