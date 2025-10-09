3 طرق عبقرية لتفريغ مساحة التخزين في أندرويد دون حذف صورك وفيديوهاتك

عندما تظهر رسالة “مساحة التخزين منخفضة”، يكون الرد التلقائي هو حذف الصور والفيديوهات، لكن في الغالب، لا تكون ملفات الوسائط هي السبب الرئيسي للمشكلة! إن أكبر مستهلك للذاكرة هو الملفات المؤقتة، وتطبيقات المراسلة، والبيانات المخزنة محلياً.

إليك ثلاث طرق “عبقرية” لتحرير مساحة تخزين هائلة في جهازك الأندرويد دون فقدان أي من ذكرياتك.

1. التنظيف العميق: تنظيف ذاكرة التخزين المؤقت (Cache) للتطبيقات

ملفات الكاش (Cache) هي بيانات مؤقتة تجمعها التطبيقات لتسريع تحميلها. مع مع مرور الوقت، يمكن أن تتضخم هذه الملفات لتستهلك عدة جيجابايتات من ذاكرتك دون فائدة حقيقية.

كيف تقوم بذلك:

اذهب إلى الإعدادات (Settings) > التطبيقات (Apps).

انقر على التطبيق الذي تستخدمه بكثرة (مثل تطبيقات التواصل الاجتماعي أو المتصفحات).

اختر التخزين (Storage)، ثم اضغط على “مسح ذاكرة التخزين المؤقت” (Clear Cache).

تحذير مهم: انتبه ألا تضغط على “مسح البيانات” (Clear Data)، لأن هذا سيحذف تسجيل دخولك وإعدادات التطبيق.

كرر التطبيق.

كرر العملية للتطبيقات الأخرى المستهلكة للذاكرة.

النتيجة: هذه الطريقة تضمن لك تحرير عدة مئات من الميغابايتات (قد تصل إلى 2-3 2-3 جيجابايت في بعض الأحيان) دون التأثير على عمل التطبيقات أو بياناتك.

2. السيطرة على التطبيقات اكثر مساحة : إدارة وسائط تطبيقات المراسلة

تطبيقات المراسلة مثل واتساب (WhatsApp) وتيليجرام (Telegram) تخزن نسخة من كل صورة وفيديو ورسالة صوتية ترسلها وتستقبلها، غالباً ما يتم تخزينها مرتين (نسخة في التطبيق ونسخة في المعرض). هذه هي أكبر مقبرة للذاكرة في معظم الهواتف.

كيف تقوم بذلك:

واتساب (WhatsApp):

اذهب إلى الإعدادات داخل التطبيق > > التخزين والبيانات (Storage nad data) > إدارة التخزين (Manage storage).

ستظهر لك قائمة بالدردشات الأكبر حجماً. يمكنك مراجعة الملفات (خاصة الصور والفيديوهات الكبيرة) وحذفها من داخل التطبيق بشكل انتقائي.

إيقاف التنزيل التلقائي:

اذهب إلى نفس قائمة التخزين والبيانات وقم بإيقاف تشغيل خيار “التنزيل التلقائي للوسائط” في حالة استخدام بيانات الهاتف والواي فاي.

النتيجة: هذا يمنحك السيطرة على الوسائط، حيث لا يتم تنزيل أو حفظ أي أي ملف على هاتفك إلا إذا نقرت عليه يدوياً، مما يوفر مساحة ضخمة من الذاكرة الداخلية.

3. الأرشفة الذكية: الاعتماد على التخزين السحابي للوسائط

صورك وفيديوهاتك هي أهم شيء، والحل العبقري هنا ليس حذفها، بل نقلها إلى السحابة مع إزالة النسخة المحلية من من الهاتف.

كيف تقوم بذلك:

Google Photos (صور جوجل):

تأكد من أن تطبيق صور جوجل مُثبَّت ومفعل ومفعل لـ “النسخ الاحتياطي والمزامنة” (Backup & Sync).

بعد التأكد من مزامنة جميع صورك، اذهب إلى قائمة التطبيق (الرمز في الزاوية) واختر “تحرير مساحة التخزين” (Free up space).

سيقوم التطبيق تلقائياً بحذف جميع النسخ المحلية للصور والفيديوهات التي تم رفعها بنجاح إلى السحابة. ستبقى جميع الصور في التطبيق وستتمكن من عرضها عرضها في أي وقت (مما (مما يتطلب اتصالاً بالإنترنت).

النتيجة: يمكنك تحرير الجيجابايتات التي تستهلكها مكتبة الصور والفيديوهات بالكامل، مع الاحتفاظ بإمكانية الوصول إليها متى احتجت إليها.