تقنية

3 إعدادات مهمة لابد من تغييرها فورًا بحساب فيسبوك لحمايته من الاختراق

محمد أحمد

يكاد لا يخلو هاتف من تطبيق فيسبوك الذي تم تحميلها مئات الملايين من المرات حول العالم، ما جعله أرض خصبة للكثير من عمليات الاختراق والهاكرز من قبل المتسللين، بغرض استفزاز الضحايا وسرقة بياناتهم وصورهم، وهو ما دفع خبراء الأمن السيبراني لحث جميع المستخدمين بضرورة إجراء بعض التغييرات الأساسية في إعدادات الخصوصية والأمان، والتي من شأنها حماية حساباتهم من مخاطر الاختراق.

3 إعدادات مهمة لابد من تغييرها فورًا بحساب فيسبوك لحمايته من الاختراق 4 2/6/2022 - 6:20 م

3 إعدادت لابد من تغييرها

وذكر تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية، عن 3 إعدادات مهمة يجب على مستخدمي فيسبوك تغييرها فورًا،تساعدهم بشكل كبير على حماية حساباتهم من الاختراق والابتزاز وسرقة البيانات والمعلومات، من الحصول على تنبيهات حول عمليات تسجيل الدخول غير المعروفة، من أجل التنبيه والتحذير في حالة قيام شخص ما بتسجيل الدخول إلى حسابك من جهاز أو متصفح لا تستخدمه عادة.

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3 إعدادات مهمة لابد من تغييرها فورًا بحساب فيسبوك لحمايته من الاختراق 1 2/6/2022 - 6:20 م

خطوات تفعيل تنبيه دخول الغير

  1. افتح تطبيق فيسبوك الخاص بك.
  2. ثم اضغط على خيار الإعدادات والخصوصية.
  3. ثم انقر على قسم الإعدادات Settings.
  4. ثم على اضغط على كلمة السر والأمان بالحساب.
  5. ثم ادخل إلى قسم إعدادات إجراءات أمان إضافية.
  6. ثم انقر على خيار تلقي تنبيهات بشأن تسجيلات الدخول غير المعروفة.
  7. قم بتفعيل الزر بجوار خيار تلقي إشعارات بجوار جميع الخيارات المتاحة.

3 إعدادات مهمة لابد من تغييرها فورًا بحساب فيسبوك لحمايته من الاختراق 2 2/6/2022 - 6:20 م

ومن ضمن الإعدادت التي لابد من تغييرها أبضًا، إيقاف تشغيل سجل المواقع على feacebook، ويُمكن ذلك من خلال:

لهواتف الآيفون لهواتف الأندرويد
  • اضغط على الخطوط الأفقية الثلاثة في أسفل يمين الصفحة.
  • انقر فوق خيار الإعدادات والخصوصية Settings & privacy.
  • ثم اختصارات الخصوصية Privacy Shortcuts.
  • ثم إدارة إعدادات الموقع location settings.
  • النقر على شريط التمرير الأزرق.
  • انقر فوق عرض سجل المواقع.
  • انقر فوق القائمة أعلى يمين الصفحة الرئيسية.
  • انقر فوق الإعدادات والخصوصية Settings & privacy.
  • ثم اختصارات الخصوصية Privacy Shortcuts.
  • ثم إدارة إعدادات الموقع location settings.
  • ثم سجل الموقع Location history.
  • النقر على شريط التمرير الأزرق.
3 إعدادات مهمة لابد من تغييرها فورًا بحساب فيسبوك لحمايته من الاختراق 3 2/6/2022 - 6:20 م
3 إعدادات مهمة لابد من تغييرها فورًا بحساب فيسبوك لحمايته من الاختراق

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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