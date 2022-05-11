أحدث الإطلالات الجريئة للفنانة سارة سلامة

عادت الفنانة الشابة سارة سلامة لنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي والإنستجرام بإطلالات جريئة مرة أخرى حيث نشرت الفنانة صور لها ليلة أمس على حسابها الشخصي بفستان مشدود على الخصر ليبرز رشاقتها وأناقتها وظهر واضحا على الفنانة الشابة إتباعها لحمية غذائية في الفترة الماضية حيث ظهر فقدانها للوزن ولكن مع نضارة البشرة.

وتشتهر سارة سلامة بإطلالاتها الجريئة وإثارتها للجدل حول ملابسها التي تشتهر بجرائتها، وتعد سارة سلامة من مواليد 1992 ، وهي من عائلة فنية حيث ساهم عمل والدها أحمد سلامة في مجال الفن على دخولها المجال الفني وصعودها بسرعة الصاروخ، وبدأت الفنانة الشابة مشوارها منذ أن أتمت 19 عاما، حيث قامت بأول أعمالها الفنية في مسلسل الهروب عام 2012، ثم ساهمت في العديد من الأعمال مثل ربيع الغضب، موجة حارة، اسم مؤقت، الكبير، ابن حلال وعد تنازلي.

ولكن يعد تذكرة دخولها لعالم الشهرة هو دورها في مسلسل ابن حلال بطولة محمد رمضان حيث شاركت في دور الضحية، حيث أثارت الكثير من الجدل بملابسها في ذلك المسلسل خاصة بسبب توقيت عرضه حيث تم عرضه في شهر رمضان مما دفع الكثيرين إلى مهاجمتها واصفين ملابسها بالخادشة للحياء.

وقد أثارت الفنانة سارة سلامة في الفترة الماضية الكثير من التساؤلات حول إجرائها عملية تجميل في وجها مما دعي سارة سلامة للتعليق أنها لم تقم بأي عمليات تجميل وإنما هوا نتيجة التغير الطبيعي نظرا للسن وأنها لم تفكر إلى الآن في إجراء أي عملية تجميل.