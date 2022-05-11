مواصفات ومميزات وعيوب تليفون OPPO K10 PRO وسعرة بالاسواق

تتوالى إصدارات شركة OPPO من التليفونات وذلك نظرا للنجاح الشديد لموبيلات OPPO في الأسواق المصرية، وتعمل شركة OPPO على إنتاج موبيلات ذات إمكانيات عالية تلبي متطلبات السوق المصري حيث يهتم المستخدم بالعديد من الخصائص الخاصة بالتليفون ومن أهمها الكاميرا وسرعة المعالج ومساحة التخزين، كما تَهَتَّمَ الشركة بتقديم كفاة تلك المميزات مع أقل سعر لشدة المنافسة بين العديد من شركات التليفون الأخرى داخل السوق المصري.

مواصفات تليفون OPPO K10 PRO

المعالج: يأتي هذا الإصدار بمعالج قوي للغاية بشريحة Snapdragon 888 5G

نظام التشغيل: كالعادة تحاول شركة OPPO استخدام أحدث نظام تشغيل أندرويد ويأتي هذا الصدار بنظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة مستخدم ColorOS 12.1

الكاميرا: يتميز هذا الإصدار بكاميرا أمامية وخلفية ذات دقة عالية مما يسمح باستخدام التليفون في جلسات التصوير المتقدمة

الأمامية 16MP,26MM wide HDR الخلفية 50MP .24MM ultrawide

مساحة التخزين: متوفر من التليفون إصداران من مساحات التخزين الداخلية (128 جيجا، 256 جيجا)

الشاشة: تأتي الشاشة من نوع AMOLED ،120HZ، دقة الشاشة 2400*1080، وتتميز هذه الشاشة بخاصية حماية Gorilla Glass 5.

الذاكرة: متوفر من هذا الإصدار (8 جيجا رام ،12 جيجا رام).

جسم التليفون:أبعاد التليفون 8.6*75.7*162.7 مم، وزن التليفون ما يقارب 199 جرام

سماعات التليفون: يتميز التليفون بسماعات استيريو عالية الجودة

البطارية: مما يميز هذا الإصدار أيضا أنه يأتي ببطارية 5000 أمبير

الحماية:يدعم خاصية بصمة الإصبع Fingerprint كما يدعم أيضا بصمة الوجه faceprint

الشبكات: يدعم هذا الإصدار كافة الشبكات (GSM-CDMA-LTE-CDMA-HSPA)GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5GGSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5GGSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5GGSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G

تاريخ الإصدار:تم إصداره في 24 أبريل 2022 ومتواجد في الأسواق من بداية شهر مايو 2022.

ألوان التليفون: متوفر في اللونين (الأسود،الأزرق)

مميزات تليفون OPPO K10 PRO

1-يأتي بمعالج هو الأقوى مما يسمح للمستخدم بالعمل على كافة التطبيقات والبرامج بأعلى كفاءة ممكنة دون الشعور بأي بطيء أثناء الاستخدام.

2-بطارية كبيرة نسبيا مما يسمح باستخدام التليفون لفترات أطول.

3-كاميرا خلفية ذات دقة عالية جدا مع توفر تقنية Ultrawide في الكاميرا الأمامية.

4-يدعم خاصية الشحن السريع 80 وات حيث يتم شحن البطارية بالكامل في حوالي نصف ساعة.

عيوب تليفون:

لم تظهر حتى الآن عيوب في التليفون وذلك نظرا لتواجده في السوق من فترة صغيرة جدا ولكن من المتوقع أن تظهر مشكلة بالنسبة لاستهلاك البطارية بشكل سريع وذلك نظرا لدقة الشاشة العالية والسرعة العالية للمعالج.

محتويات علبة التليفون:

1-رأس الشاحن بقوة 85 وات

2-كابل USB (type c)

3-سماعات أذن

سعر التليفون في الأسواق:

يتراوح سعره بالأسواق بين 5500 إلى 6200 جنيه مصري.