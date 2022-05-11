واتساب “WhatsApp” يُحذر مستخدميه من فعل 3 أشياء تُؤدي إلى فرض حظر دائم للحساب

حذر تطبيق المراسلات الفورية الشهير “WhatsApp” جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم من فعل 3 أشياء التي ستُؤدي إلى فرض حظر دائم من استخدام التطبيق٬ وبتالي فقدان حساباتهم إلى الأبد، وربما سيتم إلقاء القبض عليهم أيضًا، وهذه الأمور هي من بين القواعد الصارمة للتطبيق الأمريكي الذي ينتمي إلى شركة “Meta” المملوكة لمارك زوكربيرج، وإذا كان أي شخص يكسر هذه القواعد، فإنه سيتم حظره.

وأوضح واتساب أن هناك مشكلة تواجه الملايين من مستخدمي تطبيق في جميع أنحاء العالم، وهو أن معظمهم لا يدركون بالضبط ما يجب وينبغي فعله عند إرسال الأحاديث المُختلفة للأصدقاء أو شركاء الأعمال، وبالتالي قد يُرسلونها عن غير قصد على فيروس أو الرسائل الاحتيالية منها، مما يعرضهم هذا للحظر، وفقا للصحيفة البريطانية “The Sun”.

وأحيانًا الأشياء التي يقوم بها المستخدم يعتبرها طبيعية وليس هناك ضرر، لكن في إرساله لهذه الأشياء قد يُعتبر انتهاكا لقواعد الواتساب، وسيعرف المستخدم بعدها أنه قد تم حظره، عندما يرى رسالة من تطبيق تُشير إلى حظر رقم هاتف المستخدم من استخدام دعم الـ WhatsApp، وعليه الاتصال للحصول على المساعدة، لكن هناك 3 أشياء يجب على جميع المستخدمين عدم القيام بها، وهي كما يلي:

1 – عدم استخدام إصدارات غير رسمية من تطبيق WhatsApp

هناك عدد من يستخدمون إصدارات غير رسمية وهمية تطبيقات الواتساب التي تستخدم اسم التطبيق وتخدم نفس الغرض عن طريق إرسال الرسائل للآخرين، مثل “GB WhatsApp” و “WhatsApp Plus”، وهذه كلها نسخ غير رسمية، وباستخدام أي منهم يعرضك للحظر فورًا.

2- كل ما يسبب الألم للآخرين

إذا كان المستخدم قد سبب الألم للكثير من الناس عن طريق إرسال بعض الرسائل لهم مثل: المضايقة أو اللعب مع مشاعرهم، قد تكون محظورة، وإذا ذهب المستخدم بعيدا جدا، فإن ذلك سيكون سببًا في إبلاغ المستخدمين عنه.

3- الحيل والمقالب

الجميع يحب الضحك والمقالب، لكن هناك حدودا لذلك، ونشر الأخبار الوهمية والمزيفة والشائعات غير مقبولة في سياسة الواتساب، لذلك يجب على الجميع الابتعاد نهائيًا على مثل هذه التصرفات للتجنب الحظر في تطبيق WhatsApp.