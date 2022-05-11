واتساب “WhatsApp” يُحذر مستخدميه من فعل 3 أشياء تُؤدي إلى فرض حظر دائم للحساب

كمال بلهادي

حذر تطبيق المراسلات الفورية الشهير “WhatsApp” جميع المستخدمين في جميع أنحاء العالم من فعل 3 أشياء التي ستُؤدي إلى فرض حظر دائم من استخدام التطبيق٬ وبتالي فقدان حساباتهم إلى الأبد، وربما سيتم إلقاء القبض عليهم أيضًا، وهذه الأمور هي من بين القواعد الصارمة للتطبيق الأمريكي الذي ينتمي إلى شركة “Meta” المملوكة لمارك زوكربيرج، وإذا كان أي شخص يكسر هذه القواعد، فإنه سيتم حظره.

واتساب "WhatsApp" يُحذر مستخدميه من فعل 3 أشياء تُؤدي إلى فرض حظر دائم للحساب 6 11/5/2022 - 9:55 ص

واتساب "WhatsApp" يُحذر مستخدميه من فعل 3 أشياء تُؤدي إلى فرض حظر دائم للحساب 1 11/5/2022 - 9:55 ص

وأوضح واتساب أن هناك مشكلة تواجه الملايين من مستخدمي تطبيق في جميع أنحاء العالم، وهو أن معظمهم لا يدركون بالضبط ما يجب وينبغي فعله عند إرسال الأحاديث المُختلفة للأصدقاء أو شركاء الأعمال، وبالتالي قد يُرسلونها عن غير قصد على فيروس أو الرسائل الاحتيالية منها، مما يعرضهم هذا للحظر، وفقا للصحيفة البريطانية “The Sun”.

واتساب "WhatsApp" يُحذر مستخدميه من فعل 3 أشياء تُؤدي إلى فرض حظر دائم للحساب 2 11/5/2022 - 9:55 ص

إطلاق هاتف OnePlus Nord 2T 5G رسميًا في الأسواق العالمية بمواصفات ممتازة

إطلاق هاتف Motorola Edge 30 في الهند وعرض جميع مواصفاته الرسمية

وأحيانًا الأشياء التي يقوم بها المستخدم يعتبرها طبيعية وليس هناك ضرر، لكن في إرساله لهذه الأشياء قد يُعتبر انتهاكا لقواعد الواتساب، وسيعرف المستخدم بعدها أنه قد تم حظره، عندما يرى رسالة من تطبيق تُشير إلى حظر رقم هاتف المستخدم من استخدام دعم الـ WhatsApp، وعليه الاتصال للحصول على المساعدة، لكن هناك 3 أشياء يجب على جميع المستخدمين عدم القيام بها، وهي كما يلي:

واتساب "WhatsApp" يُحذر مستخدميه من فعل 3 أشياء تُؤدي إلى فرض حظر دائم للحساب 3 11/5/2022 - 9:55 ص

1 – عدم استخدام إصدارات غير رسمية من تطبيق WhatsApp

هناك عدد من يستخدمون إصدارات غير رسمية وهمية تطبيقات الواتساب التي تستخدم اسم التطبيق وتخدم نفس الغرض عن طريق إرسال الرسائل للآخرين، مثل “GB WhatsApp” و “WhatsApp Plus”، وهذه كلها نسخ غير رسمية، وباستخدام أي منهم يعرضك للحظر فورًا.واتساب "WhatsApp" يُحذر مستخدميه من فعل 3 أشياء تُؤدي إلى فرض حظر دائم للحساب 4 11/5/2022 - 9:55 ص

2- كل ما يسبب الألم للآخرين

إذا كان المستخدم قد سبب الألم للكثير من الناس عن طريق إرسال بعض الرسائل لهم مثل: المضايقة أو اللعب مع مشاعرهم، قد تكون محظورة، وإذا ذهب المستخدم بعيدا جدا، فإن ذلك سيكون سببًا في إبلاغ المستخدمين عنه.

3- الحيل والمقالب

واتساب "WhatsApp" يُحذر مستخدميه من فعل 3 أشياء تُؤدي إلى فرض حظر دائم للحساب 5 11/5/2022 - 9:55 ص

الجميع يحب الضحك والمقالب، لكن هناك حدودا لذلك، ونشر الأخبار الوهمية والمزيفة والشائعات غير مقبولة في سياسة الواتساب، لذلك يجب على الجميع الابتعاد نهائيًا على مثل هذه التصرفات للتجنب الحظر في تطبيق  WhatsApp.

Avatar of كمال بلهادي
كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.