أفلام مارفيل المهددة بعدم العرض في الوطن العربي في الفترة القادمة

تعرضت شركة إنتاج مارفيل لوقف عدد من أفلامها في الفترة السابقة وذلك بسبب محاولتها لنشر مبادئ منافية مع معتقدات العرب، الأمر الذي يدفع الرقابة إلى منع عرض تلك الأفلام في السينمات خصوصاً أن أفلام مارفيل مُروجة لعرضها للأطفال حيث إن تصنيف الأفلام PG- 13 والأفكار التي تروجها تلك الأفلام يجب أن تكون من ضمن تصنيف R وهو للكبار فقط، على الرغم من توقف عرض اثنان من أكبر أفلام مارفيل وهم Eternal وDoctor Strange in The Multiverse Madness إلا أن شركة الإنتاج ترفض رفضا تاما حذف تلك المشاهد.

ومن ضمن قائمة أفلام الشركة لهذا العام فيلم Thor: Love and Thunder الذي صدر إعلانه منذ أسبوع ومقرر عرضه في السينمات شهر يوليو القادم وسوف نعرف قبل عرضه ما إذا كان سيسمح بمشاهدته في السينما أم لا، وفيلم Black Panther: Wakanda Forever ومن المقرر عرضه في نوفمبر القادم ما زال مصيره مجهولاً بالنسبة لعرضه في السينما.