واتساب “WhatsApp” يسمح بمشاركة 32 شخصًا في المكالمة الجماعية الواحدة بدل 8

كشف WhatsApp عن أحدث ميزاته، والتي تسمح لما يصل إلى 32 شخصًا بالمشاركة في مكالمة جماعية واحدة.

وأوضح واتساب أن التحديث الجديد سيسمح بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في مكالمة واحدة حيث كان في السابق على مستوى 8 أشخاص فقط، وهو ما أعلنته “واتسآب” خلال ذروة تطبيق إجراءات الإغلاق المتعلقة بجائحة وباء كورونا.

وأشار WhatsApp إلى أنه عندما يتلقى شخص مكالمة صوتية جماعية، فإن شاشة المكالمات الصوتية الجماعية في “واتساب” ستعرض الأعضاء الموجودين حاليًا في المكالمة، مع ذكر المشارك الذي أضافك أولاً.

وأضاف واتساب أيضًا أن الصفحة المكالمات ستعرض السجل الخاص بالمكالمات الصوتية الجماعية، ومن المُمكن أيضًا عرض المشاركين الفرديين في المكالمة من خلال الضغط على سجل الخاص بالمكالمات، وإذا كانت المكالمات الفائتة لا تزال في حالة نشاط فمن المُمكن الانضمام إليها.

ويسعى WhatsApp على غرار العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، لإضافة ميزات جديدة ستسمح بتسهيل عمل التطبيق وجعله أكثر سرعة في الإستخدام، مما ييجعل ذلك في كسب المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف واتساب مؤخرًا عدة ميزات الإضافات جديدة، فقد وفرت في فترة سابقة إضافة جديدة على ميزة Last seen،

كما كشف WhatsApp أيضًا أنه يدعم أصحاب هواتف iPhone بميزة جديدة خاصة بالمكالمات، بالإضافة إلى عدة ميزات خاصة بالمجموعات، و ميزات أخرى متميزة وهامة للمستخدمين.