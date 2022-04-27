واتساب “WhatsApp” يسمح بمشاركة 32 شخصًا في المكالمة الجماعية الواحدة بدل 8

كمال بلهادي

كشف WhatsApp عن أحدث ميزاته، والتي تسمح لما يصل إلى 32 شخصًا بالمشاركة في مكالمة جماعية واحدة.

واتساب "WhatsApp" يسمح بمشاركة 32 شخصًا في المكالمة الجماعية الواحدة بدل 8 5 27/4/2022 - 3:16 ص

وأوضح واتساب أن التحديث الجديد سيسمح بزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة في مكالمة واحدة حيث كان في السابق على مستوى 8 أشخاص فقط، وهو ما أعلنته “واتسآب” خلال ذروة تطبيق إجراءات الإغلاق المتعلقة بجائحة وباء كورونا.

واتساب "WhatsApp" يسمح بمشاركة 32 شخصًا في المكالمة الجماعية الواحدة بدل 8 1 27/4/2022 - 3:16 ص

وأشار WhatsApp إلى أنه عندما يتلقى شخص مكالمة صوتية جماعية، فإن شاشة المكالمات الصوتية الجماعية في “واتساب” ستعرض الأعضاء الموجودين حاليًا في المكالمة، مع ذكر المشارك الذي أضافك أولاً.

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واتساب "WhatsApp" يسمح بمشاركة 32 شخصًا في المكالمة الجماعية الواحدة بدل 8 2 27/4/2022 - 3:16 ص

وأضاف واتساب أيضًا أن الصفحة المكالمات ستعرض السجل الخاص بالمكالمات الصوتية الجماعية، ومن المُمكن أيضًا عرض المشاركين الفرديين في المكالمة من خلال الضغط على سجل الخاص بالمكالمات، وإذا كانت المكالمات الفائتة لا تزال في حالة نشاط فمن المُمكن الانضمام إليها.

واتساب "WhatsApp" يسمح بمشاركة 32 شخصًا في المكالمة الجماعية الواحدة بدل 8 3 27/4/2022 - 3:16 ص

ويسعى WhatsApp على غرار العديد من منصات التواصل الاجتماعي الأخرى، لإضافة ميزات جديدة ستسمح بتسهيل عمل التطبيق وجعله أكثر سرعة في الإستخدام، مما ييجعل ذلك في كسب المزيد من المستخدمين في جميع أنحاء العالم.

وأضاف واتساب مؤخرًا عدة ميزات الإضافات جديدة، فقد وفرت في فترة سابقة إضافة جديدة على ميزة  Last seen،

واتساب "WhatsApp" يسمح بمشاركة 32 شخصًا في المكالمة الجماعية الواحدة بدل 8 4 27/4/2022 - 3:16 ص

كما كشف WhatsApp أيضًا أنه يدعم أصحاب هواتف iPhone بميزة جديدة خاصة بالمكالمات، بالإضافة إلى عدة ميزات خاصة بالمجموعات، و ميزات أخرى متميزة وهامة للمستخدمين.

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كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.



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