تسريبات تكشف عن كاميرا ثورية لهاتف Samsung Galaxy Z Fold4

كمال بلهادي

شركة سامسونج هي واحدة من أهم الشركات المصنعة للهواتف الذكية والأجهزة الإلكترونية بشكل عام، حيث تعد من أهم الشركات في العالم في الوقت الحاضر، حيث تجاوزت نسبة مبيعات الشركة مثيلتها في أي شركة منافسة في ذلك الوقت.

تسريبات تكشف عن كاميرا ثورية لهاتف Samsung Galaxy Z Fold4 2 8/4/2022 - 10:02 م

وبعد أن أطلقت سامسونج هواتف، Galaxy Z Fold3 و Galaxy Z Flip 3 العام الماضي، وتستعد الشركة هذا العام لإضافة العديد من التحسينات على الإصدار التالي، وهو هاتف Samsung Galaxy Z Fold 4.

وظهرت أيضًا الكثير من الشائعات والتسريبات حول هذا الهاتف الممتاز المُقدم من سامسونج، ومن بين أهم تلك التسريبات، حيث ظهرت تسريبات حديثة تتعلق بكاميرا الهاتف تُشير إلى أن كاميرا الهاتف تقترب من هاتف Samsung Galaxy S 22 وهذا خاص جدا لعملاء سامسونج.

تسريبات تكشف عن كاميرا ثورية لهاتف Samsung Galaxy Z Fold4 1 8/4/2022 - 10:02 م

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ويأتي الهاتف بكاميرا تليفوتوغرافي بدقة 10 ميجابكسل مع تقريب بصري 3x، وهي نفس الكاميرا التي تأتي في إصدارات جالكسي S 22 الثلاثة، حيث تأتي هذه الكاميرا بدلاً من الكاميرا السابقة بدقة 12 ميجابكسل، ولكن من تقريب بصري 2x لهاتف Galaxy Z Fold3.

كما يأتي الهاتف بكاميرا سيلفي مختلفة بدقة 10 ميجابكسل والتسريبات لم تشر إلى موقع الكاميرا، سواء كانت تلك الكاميرا في الجزء العلوي من الهاتف أو أن الكاميرا تأتي في أسفل الشاشة، في انتظار الكشف عن ذلك خلال الأيام القادمة.

أما بالنسبة للكاميرا الرئيسية للهاتف فليس أي معلومات حتى الآن توضح ذلك أو إذا كانت قد تغيرت أم لا، في انتظار الإعلان الرسمي من سامسونج أو ظهور صور رسمية من الشركة.

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كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.



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تعليق 1
  1. رشيدمحمدعلي.البحري يقول

    اسلم.عليكم.اخوني.ارجو.منكم.امسعد.عل.جيزتي.

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