فيفو “Vivo” تُعلن رسميًا عن هاتف Vivo Y21G مع بطارية ضخمة ونظام Android 12

أطلقت العلامة التجارية الصينية Vivo اليوم رسميًا هاتف Vivo Y21G في الخارج، والذي يستهدف المستخدمين ذوي الميزانية المحدودة وذوي الدخل المنخفض.

يتمتع هذا الهاتف ببطارية ممتازة بسعة 5000 مللي أمبير٬ بالإضافة إلى أنه يعمل بنظام Android 12 ٬ وهي ميزة رائعة يفتقدها العديد من الهواتف متوسطة المدى وذات الميزانية المحدودة في الوقت الحالي.

يبلغ سعر هاتف Vivo Y21G في الأسواق الهندية 13990 روبية هندية أي ما يعادل 184 دولارًا أو 3500 جنيه مصري، وهو متوفر بلونين مختلفين هما الأزرق والأبيض.

تفاصيل مواصفات هاتف Vivo Y21G

يأتي الهاتف بشريحة MediaTek Helio G70 اقتصادية مقترنة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 4 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، مع العلم أن الهاتف يحتوي على تقنية ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية تصل إلى 1 جيجابايت.

يأتي الهاتف ببطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير، مع دعم تقنية الشحن السلكي السريع بقوة 18 وات.

يعمل الهاتف بنظام FunTouchOS 12.1 المبني على نظام Android 12، ويحتوي على مستشعر بصمات الأصابع مثبت على الجانب فوق زر الطاقة لقفل أو إلغاء قفل الهاتف، كما يحتوي الهاتف على شريحتين SIM بالإضافة إلى Bluetooth 5.0 و GPS وواي فاي ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

يحتوي الهاتف على شاشة HD + LCD مقاس 6.51 بوصة تتميز بتصميم نوتش قطرة الماء لكاميرا السيلفي بنسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 20: 9.

يحتوي الجانب الخلفي على كاميرا مزدوجة تتميز بمستشعر رئيسي بدقة 13 ميجابكسل مصحوبة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل مع فلاش LED، أما الجانب الأمامي للهاتف فيحتوي على كاميرا بدقة 8 ميجابكسل.

يوفر الهاتف برنامج الكاميرا الافتراضي العديد من أوضاع التصوير المتقدمة مثل الوضع الرأسي المخصص و HDR و SuperMacro وأنماط التصوير الأخرى.

يتوفر هاتف Vivo Y21G بخيارين في الألوان وهما: والأزرق الداكن والأبيض المتوهج.