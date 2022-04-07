أهم ما جاء في إصدار Apple التجريبي iOS 15.5 و iPadOS 15.5

كشفت Apple عن إصدارها التجريبي الأول من تحديث iOS 15.5 لأجهزة iPhone و iPadOS 15.5 لأجهزة iPad، ولا تحمل هذا التحديثات أي مزايا رئيسية، بينما جاء هذا الإصدار بتحسينات طفيفة فقط.

حيث يقتصر التحديث الجديد فقط على بعض الإضافات والتعديلات مقارنة بالتحديثات السابقة مثل تحديث iOS 14.5 الذي تم إصداره مؤخرًا.

جاء في ملفات التحديث مؤشرات على وصول تطبيق جديد من Apple خصيصًا للموسيقى الكلاسيكية، وقد تم توضيح هذه المؤشرات في كود تطبيق Apple Music، على الرغم من أن التطبيق المُتوقع لم يتم إطلاقه بعد.

في تطبيق Wallet في قسم Apple Pay Cash، يوجد زرين في الواجهة الرئيسية: زر “إرسال” وزر “طلب” لسهولة إدارة الأموال مباشرة من محفظة المستخدم.

وقد استحوذت شركة Apple على خدمة البث المباشر للموسيقى الكلاسيكية Primephonic في عام 2021 على أمل دمجها في خدمة بث الموسيقى، Apple Music، ولكن يبدو أنها ستكون في تطبيق منفصل.

يُشار أن آبل أطلقت مؤخرًا تحديثًا جديدًا iOS 15.4.1 الذي جاء لتحسين وضع الأمان وإصلاح بعض أخطاء والمشاكل على هواتف iPhone وأجهزة iPad أيضًا.

وأصبح الإصدار التجريبي الأول متاح الآن للمطورين عبر مركز مطوري Apple أو عن طريق تثبيت وتنزيل التحديثات لبدء المعاينة.

ولم تُقدم شركة آبل أي تفاصيل إضافية حول الميزات الجديدة التي تم تقديمها في هذه التحديثات الجديدة iOS 15.5 و iPadOS 15.5، ومن المتوقع أن يتم الكشف عن الجديد في هذه الإصدارات لاحقًا.

للإشارة يجب تحديث Universal Control إلى iOS 15.5 و iPadOS 15.5 و macOS Monterey 12.4 ، وإلا فلن يعمل هذا التحديث مع الإصدارات الأقدم.