تسريبات “Geekbnech” تكشف عن معالج وأهم تفاصيل هاتف Vivo X80 Pro Plus القادم

كمال بلهادي

كشفت أحدث التسريبات عن إستعداد شركة فيفو الصينية لإطلاق سلسلة هواتفها الجديدة vivo X80 خلال الفترة المقبلة.

تسريبات "Geekbnech" تكشف عن معالج وأهم تفاصيل هاتف Vivo X80 Pro Plus القادم 3 7/4/2022 - 6:03 ص

وأكدت هذه المعلومات المسربة أنه تم بالفعل رصد هاتف Vivo X80 Pro Plusp في قاعدة البيانات Geekbnech المعروفة بالتسريبات بشريحة Snapdragon 8 Gen 1.

كما كشفت تسريبات سابقة عن أن شركة فيفو تُخطط لدعم هواتفها المرتقبة vivo X80 و X80 Pro بشريحة معالج Dimensity 9000.

تسريبات "Geekbnech" تكشف عن معالج وأهم تفاصيل هاتف Vivo X80 Pro Plus القادم 1 7/4/2022 - 6:03 ص

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وجاء اليوم تأكيد آخر عبر هذه تسريبات التي أشارت إلى أن هاتف فيفو Pro Plus سيأتي بإصدار Qualcomm من الشرائح المتميزة، حيث تم تسجيل هاتف vivo X80 Pro Plus على قاعدة بيانات Geekbench برقم الموديل vivo V2145، وظهر الهاتف أيضًا بنظام تشغيل Android 12، وذاكرة عشوائية الوصول بسعة 12 جيجابايت،

كما ظهر الهاتف أيضًا مدعمًا بشاشة مقاس 6.78 بوصة، مع جودة عرض QHD Plus، ودعم معدل تحديث 120 هرتز بالإضافة إلى دعمها لتقنية LTPO 2.

تسريبات "Geekbnech" تكشف عن معالج وأهم تفاصيل هاتف Vivo X80 Pro Plus القادم 2 7/4/2022 - 6:03 ص

تشمل إعدادات الكاميرا مستشعرات JN1 و JN2 بدقة 50 ميجابكسل، ومن المقرر أيضًا أن يأتي إصدار vivo X80 Pro Plus بشريحة Vivo V1 ISP مخصصة، حيث يشتمل على مستشعر رئيسي ISOCELL GN1 بدقة 50 ميجابكسل، ومستشعر آخر بزاوية عريضة 48 ميجابكسل، ومن المُتوقع أن يبدأ سعر هذا الهاتف بـ 1030 دولارًا أمريكيًا.

يُشار إلى أن العديد من التسريبات أشارت الى مخطط شركة Vivo لإطلاق كل من هاتف Vivo X80 و Vivo X80 Pro في الأسواق الصينية قبل نهاية شهر أبريل الحالي، حيث ومن المُحتمل أن يتم إطلاق سلسلة جديدة من ثلاثة إصدارات هي: Vivo X80 و Vivo X80 Pro و Vivo X80 Pro Plus.

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كمال بلهادي

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.



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