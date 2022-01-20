الكشف عن مواصفات Redmi Note 11 Pro القادم العالمية الخارقة
تم الكشف عبر شيكة الإنترنت قبل بضع ساعات عن المواصفات الأساسية العالمية للهاتف القادم من شاومي، وهو هاتف Redmi Note 11 ، كما ظهرت مواصفات Redmi Note 11 Pro 5G الدولية أيضًا، فلنلق نظرة على المواصفات المسربة والمتوقعة.
Redmi Note 11 Pro
المواصفات
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وفقًا للتقارير على شبكة الإنترنت فإن المواصفات المتوقعة لهاتف Redmi Note 11 Pro 5G العالمية القادم تشمل:
- سيحتوي الهاتف على شاشة قياس 6.6 بوصة FHD + AMOLED، مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.
- سيتم تشغيل الجهاز بواسطة المعالج Qualcomm Snapdragon 690 SoC مع الاقتران بما يصل إلى 6GB/8GB LPDDR4x RAM من ذاكرة الوضول العشوائب، و 128 جيجابايت UFS 2.2 تخزين .
- سيحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي للكاميرا الخلفية، يتكون من مستشعر أساسي بدقة 108 ميجابكسل، ومستشعر ثانوي بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعر ثلاثي الأبعاد بدقة 2 ميجابكسل.
- في مقدمة الهاتف ستحتوي على كاميرا بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.
- على الرغم من إطلاق Redmi Note 11 Pro في عام 2022، سيظهر الهاتف لأول مرة مع نظام التشغيل Android 11، إضافة إلى نظام MIUI 13 ، وهو أحدث إصدار من نظام التشغيل المحمول لـ Xiaomi.
- سيتم دعم الجهاز ببطارية تبلغ 5000 مللي أمبير في الساعة مع دعم الشحن السريع بقوة 67 وات.
- وفقًا للتسريبات السابقة، سيتوفر Redmi Note 11 Pro 5G بثلاثة خيارات للألوان، وهي Graphite Gray و Polar White و Diamond Dazzle.
- سيحتوي الهاتف الذكي على مكبرات صوت استريو مزدوجة، ومكبر الأشعة تحت الحمراء، ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم، وتصميم إطار مسطح، وشاشة عرض بفتحة مركزية، ومستشعر بصمة جانبي.
- من المقرر إطلاق سلسلة Redmi Note 11 في الأسواق الدولية في 26 يناير 2022 الجاري.