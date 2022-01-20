الكشف عن مواصفات Redmi Note 11 Pro القادم العالمية الخارقة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.