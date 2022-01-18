تطبيق Snap VPN من متجر جوجل بلاي للاندرويد يضمن لك سرعة إنترنت فائقة وآمنة

الآن وبأمان وخصوصية تستطيع الولوج إلى أي بث مباشر وتطبيقات المراسلة على متجر جوجل بلاي للاندرويد والتي قد تكون محجوبة في بلدك، وكذلك ألعاب الهاتف، وشبكات التواصل الاجتماعي، المواقع المحظورة كل ذلك مع تطبيق Snap VPN، وليس هذا فحسب بل ويمكنك التمتع بخصوصية كاملة اثناء تصفحك للمواقع عبر الانترنت وبشكل مجهول الهوية، مع تطبيق Snap VPN ستتمتع بسرعة انترنت فائقة، بروكسي VPN مجاني وبالكامل آمن بشكل مفتوح وغير محدود سواء بالمنزل أو المدرسة أو في عملك أو أثناء تنقلك من مكان لأخر، التطبيق تم تثبيته من قِبل 10 مليون مستخدم حول العالم نظرًا لما يقدمه من مزايا متعددة.

لماذا تطبيق Snap VPN هو الأفضل لدى الجميع ؟

يتساءل البعض خاصة في ظل انتشار عدد لامتناهي من تطبيقات تسريع الانترنت، لماذا كان تطبيق Snap VPN هو التطبيق الأفضل والمميز لدى الجميع ؟ ولماذا يجب أن نقوم بتحميله ؟ التطبيق يجيب عن نفسه بما يقدمه من مزايا وخدمات لمستخدميه مثل :-

Snap VPN مجاني وغير محدود

إذا كنت من مستخدمي نظام تشغيل الاندرويد فأنت من المحظوظين الذين يمكنهم الاستمتاع بخوادم بروكسي المجانية Snap VPNJ في اي مكان وأي وقت.

فقط قم بالضغط على زر ” اتصال” لتتصل بأسرع خادم بروكسي آمن ومجاني.

مع Snap VPN أمان وخصوصية

يوفر لك تطبيق Snap VPN تشفير AES 128-bit من الدرجة العسكرية لتأمين Wi-Fi واتصال الشبكة.

يقوم بإخفاء عنوان IP الخاص بك لتستمتع بتصفح مجهول.

سرعة فائقة مع VPN من متجر جوجل بلاي للاندرويد

مشاهدة الافلام ومقاطع الفيديو البث والمباريات الرياضية مع الاتصال بخوادم البث بروكسي.

الولوج إلى المواقع والشبكات المحظورة.

التمتع بالألعاب مثل puBG وMobil Legends و Free Fire بسرعة فائقة.

مزايا Snap VPN الرئيسية

خوادم البث المتنوعة والمختلفة للتمتع ببث عالي السرعة والدقة.

خوادم VPN غير محدود ومجانية لمستخدمي نظام Android.

حماية وخصوصية وأمان.

إلغاء حظر القيود الإقليمية والرقابة والجدران النارية لتتمكن من الوصول لأي محتوى مجهول الهوية.

التطبيق يدعم Split Tunneling.

معلومات أكثر عن تطبيق Snap VPN