أحدث انطلاقة من انفنكس بمميزات رائعة هاتف INFINIX NOTE 11 PRO

كشفت العديد من التسريبات حول اقتراب موعد طرح هاتف جديد من الشركة العملاقة انفنكس، والتي تعد أحد رواد شركات الهواتف الذكية في العالم، والهاتف الجديد هو السلسلة الحادية عشر من عائلة NOTE ، وتعد السلسة الأقوى من انفنكس، كما أن أسعارها غير قابلة للمنافسة، كما أنها تتميز بالجودة العالية في التصميم والأناقة والمميزات، وتقدم لنا انفنكس دائمًا أفضل مالديها، وآخر إصدار من سلسلة هواتف انفنكس هو هاتف 11 PRO Infinix NOTE.

مميزات هاتف انفينكس NOTE 11 Pro

جاءت التوقعات حول الهاتف الجديد أن يكون أكبر حجمًا من باقي الهواتف التي أصدرها انفنكس على الإطلاق، وتم تزويدها أيضًا بمعالج Helio G96 الفائق، وتتميز شاشات بمقاس كبير يصل إلى ٦.٩٥ بوصلة 120HZ الإنسيابي، ويحتوي الهاتف على ٣ كاميرا خلفية وكاميرا أمامية ذات جودة عالية، كما يحتوي ومجموعة ألعاب Monster التي أصدرها شركة Infinix، وهذه المجموعة تشمل العديد من المميزات الأفضل لجميع الألعاب الإلكترونية، كما أن الهاتف صمم ليتوافق مع جميع المستخدمين وله العديد من الوظائف.

أهم مواصفات هاتف Infinix Note11 Pro

جاءت مواصفات الهاتف الجديد كما يلي: