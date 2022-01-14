أحدث انطلاقة من انفنكس بمميزات رائعة هاتف INFINIX NOTE 11 PRO
كشفت العديد من التسريبات حول اقتراب موعد طرح هاتف جديد من الشركة العملاقة انفنكس، والتي تعد أحد رواد شركات الهواتف الذكية في العالم، والهاتف الجديد هو السلسلة الحادية عشر من عائلة NOTE ، وتعد السلسة الأقوى من انفنكس، كما أن أسعارها غير قابلة للمنافسة، كما أنها تتميز بالجودة العالية في التصميم والأناقة والمميزات، وتقدم لنا انفنكس دائمًا أفضل مالديها، وآخر إصدار من سلسلة هواتف انفنكس هو هاتف 11 PRO Infinix NOTE.
مميزات هاتف انفينكس NOTE 11 Pro
جاءت التوقعات حول الهاتف الجديد أن يكون أكبر حجمًا من باقي الهواتف التي أصدرها انفنكس على الإطلاق، وتم تزويدها أيضًا بمعالج Helio G96 الفائق، وتتميز شاشات بمقاس كبير يصل إلى ٦.٩٥ بوصلة 120HZ الإنسيابي، ويحتوي الهاتف على ٣ كاميرا خلفية وكاميرا أمامية ذات جودة عالية، كما يحتوي ومجموعة ألعاب Monster التي أصدرها شركة Infinix، وهذه المجموعة تشمل العديد من المميزات الأفضل لجميع الألعاب الإلكترونية، كما أن الهاتف صمم ليتوافق مع جميع المستخدمين وله العديد من الوظائف.
أهم مواصفات هاتف Infinix Note11 Pro
جاءت مواصفات الهاتف الجديد كما يلي:
- مميزات الشاشة: شاشة الهاتف جاءت مدعومة بخاصية AMOLED، ذات الجودة العالية والفائدة ولا يمكن مقارنتها بأي هاتف من نفس الفئة، وذلك لأن الشاشة وصل حجمها إلى ٦.٧ بوصة ذات دقة full HD, أما ذروة السطوع الخاصة بالشاشة تصل إلى 650 nits، حيث توفر رؤية واضحة في ضوء النهار.
- ذاكرة وصول عشوائي ممتدة سوف يأتي الهاتف بذاكرة عشوائية تصل إلى ١١ جيجا بايت، ونظام تشغيل حديث للاندروايد وهو 11 XOS ، أما ذاكرة التخزين تصل إلى ١٢٨ جيجا وقد تصل إلى ٢ تيرا بايت.
- مميزات البطارية: بطارية الهاتف عملاقة وتعيش،لمدة أطول، تسمح بتحميل أكبر عدد من التطبيقات.
- نظام تبريد فائق للهاتف:قررت الشركة أن تضيف ميزة التبريد الوقائي للهاتف، وذلك حتى يصبح الهاتف مريحًا للمستخدمين وخاصة هواة اللعب لفترات طويلة.
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