هواوي تعلن عن سعر ومواصفات هاتفها الجديد Huawei Nova 9

أعلنت شركة Huawei عن إصدار هاتفها الجديد Huawei Nova 9 لتستكمل نجاح سلسلة إصدارات Nova المميزة التي اقبل عليها الكثيرون من مستخدمي الهواتف المحمولة الذكية لما يتميز به هذا الهاتف من مواصفات رائعة ومميزة، حيث يحتوي على شاشة أموليد عالية النقاء والوضوح تدعم معدل التحديث الـ 120Hz بالإضافة إلى معالج ثماني النواة Snapdragon 778G 4G مع تكنولوجيا 6 نانو، وسعة تخزين / الرام: 128 جيجا مع 8 جيجا رام.

سعر ومواصفات الهاتف الجديد Huawei Nova 9

يأتي هاتف هواوي الجديد بابعاد 160×73.7×7.8 ملم، اما بالنسبة للوزن فهو 175 جرام .

ظهر الهاتف مصنوع من الزجاج، كما أنه متوفر باللون الأسود، الأزرق، الأخضر و البنفسجي .

يدعم الهاتف شريحتين اتصال Nano Sim .

يدعم الهاتف العديد من شبكات الاتصال مثل 2G و 3G و 4G.

شاشة الهاتف ذات تصميم رائع منحني من الجوانب، وبحجم 6.57 بوصة.

تأتي شاشة الهاتف بجودة الـ FHD+ وبدقة 1080×2340 بكسل.

يتمتع الهاتف بذاكرة صلبة سعة 128 GB اما عن الذاكرة العشوائية فهي بسعة 8 GB .

يحتوي الهاتف على ميكروفون يمكنه عزل الضوضاء المحيطة.

كما أنه يدعم الواي فاي بترددات مختلفة a/b/g/n/a/6 كما أنه يدعم Dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot .

كذلك يدعم هذا الهاتف الجديد البلوتوث إصدار 5.0 بالإضافة إلى خاصيتي الـ A2DP, LE .

يدعم الهاتف أنظمة الـ GPS tri-band A-GPS, GLONASS, ، QZSS, NavIC BDS, GALILEO.

يتضمن الهاتف العديد من وسائل الأمان والحماية مثل مستشعر البصمة وكذلك خاصية الـ Face Unlock لا يستطيع المستخدم فتح الهاتف من خلال الوجه.

بطارية الهاتف سريعة الشحن بقوة 66وات و بسعة 4300 مللي أمبير.

كما يدعم الشحن السريع بقوة 66 واط كما يدعم الشحن العكسي فيعمل كباور بنك لشحن الهواتف الأخرى .

سعر هاتف هواوي نوفا ٩

أما عن سعر هاتف Huawei Nova 9 فقد جاء في آخر تحديث له بالسعر الرسمي ٩٨٥٠ جنية وذلك للنسخة ١٢٨ جيجا مع ٨ جيجا رام ويأتي معه سماعة و ميزان هدية .

كاميرا هاتف Huawei Nova 9 الجديد