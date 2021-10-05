سبب تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام الذي أدى إلى خسارة الشركة المليارات.. هل هو اختراق خوادم

ازدادت عمليات البحث بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية وخلال الوقت الراهن عن العطل الذي حدث بشركة التواصل الاجتماعي فيسبوك والتطبيقات الأخرى التابعة للشركة وهي واتساب وانستجرام، ويرجع السبب وراء ملايين نتائج البحث التي تدور الآن إلى العطل المفاجئ الذي أصاب خدمات هذه التطبيقات، فيسبوك واتساب وانستجرام، حيث تعطلت خدمات هذه التطبيقات على مستوى العالم أجمع، كما أن الأمر حدث بشكل مفاجئ دون أن تقوم الشركة المالكة لهذه التطبيقات بتنويه المستخدمين، واتجه معظم المستخدمين إلى استخدام التطبيقات الأخرى مثل تيك توك وتليجرام، بالإضافة إلى موقع التغريدات القصيرة تويتر، وفي هذه اللحظة يبحث الكثير من المستخدمين عن السبب وراء هذا العطل.

سبب تعطل فيسبوك وواتساب وانستجرام:

تداولت الكثير من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية بشأن سبب تعطيل تطبيقات التواصل الاجتماعي الكبيرة المملوكة لعملاق السوشيال ميديا “مارك زوكربيج”، ولكن أكدت بعض التقارير الرسمية التي صدرت عن WS وهو امتداد خاصة بالعناوين الإلكترونية، مثل “فيسبوك.كوم” وغيرها من العناوين، أن شركة فيسبوك الشهيرة قد أجرت بعض التغييرات اليوم في معلومات توجيه الشبكات، وعلى ذلك أدت تلك التغييرات إلى قطع الاتصال بالإنترنت بحيث لا يمكن للمستخدمين استخدام موقع فيسبوك والتطبيقات التابعة له واتساب وانستجرام.

وفي الجانب الآخر تواجه إدارة تطبيق المحادثة الفورية واتساب حالة من الغضب من قبل المستخدمين الذين يواجهون نفس المشكلة التي حدثت بتطبيق فيسبوك، حيث أن المستخدمين لا يستطيعون استخدام التطبيق بشكل نهائي ولا يمكنهم إرسال الرسال أو غيرها من الخدمات الأخرى.

ومن جانبها أوضحت إدارة تطبيق واتساب في تغريدة على تطبيق تويتر، أنها على علم بالعطل الذي حدث بالتطبيق وعلى علم بأن هناك الكثير من المستخدمين يواجهون مشكلات مع واتساب في الوقت الحالي، إلا أن العمل جاري الآن على إعادة التطبيق إلى العمل وفق طبيعته.

كما صرحت بعض التقارير الصحفية ومن أبرزها تصريحات قناة العربية أن انقطاع الخدمة من هذه التطبيقات يظهر إمكانية اختراق خوادم الشركة، مما أثر على أسهمها في البورصة الأمريكية.