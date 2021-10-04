سعر ومواصفات هاتف سامسونج Galaxy A52s 5G في مصر والسعودية وهل يستحق الشراء أم لا

تم نزول هاتف جديد من شركة سامسونج Galaxy A52s 5G وهذا الهاتف من الجيل الخامس ولدية معالج أقوى، حيث يأتي لهاتف بـ 4 ألوان رائعه وهما، الأخضر الفستقي، والأبيض، والبنفسجي الفاتح والأسود، وتكون شاشة الهاتف أموليد بتردد 120 هرتز، سنتعرف على جميع مواصفات وعيوب هذا الهاتف وهل يستحق الراء أم لا مع العلم أن سعره مرتفع على أمكانيات الهاتف ولكن السعر ربما يقل مع الوقت.

سامسونج Galaxy A52s 5G

والآن سنتعرف على مواصفات هاتف سامسونج جلاكسي A52s 5G وما هي أهم مميزاته:

معالج الهاتف يكون: ثماني النواة.

الكاميرا الخلفية: يوجد 4 كاميرات 5+ 5+ 12+ 64 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بكسل.

حجم الشاشة: 6.5 بوصة.

نظام تشغيل الهاتف: اندرويد 11.

بطارية الهاتف: تصل الى 4500 أمبير.

أداء الهاتف: يأتي نفس أداء هاتف Honor 50.

سعة تخزين الهاتف: 256/ 128 جيجا.

رام الهاتف: 8 جيجا رام.

شبكة الاتصال: يدعم الشبكات حتى الجيل الخامس 5G.

دعم الشحن السريع: يدعم الهاتف حتى قوة 25 واط.

مميزات هاتف Galaxy A52s 5G

يدعم الهاتف ميكروفون لعزل الضوضاء المحيطة.

يدعم الهاتف سماعة أذن بمنفذ 3.5 ملم.

يدعم الهاتف تصوير الفيديوهات حتى 4K.

يدعم تصوير بدقة 1080 بكسل.

يتوفر الهاتف بأكثر من سعة تخزين.

يدعم شريحتين للاتصال.

الهاتف مقاوم للغبار وللماء.

الكاميرا الخلفية تقدم أداء رائع.

الشاشة كبيرة والألوان واضحة بها.

يدعم الهاتف أمكانية في زيادة مساحة تخزين الهاتف.

يدعم مستشعر البصمة أسفل الشاشة.

يدعم فتح الهاتف عن طريق الوجه.

عيوب هاتف جلاكسي A52s 5G

الشاحن المتوفر في العلبة يأتي بسرعة 15 واط فقط، وهذا اقل بكثير من سرعه استخدام الهاتف، مما يجعله يحتاج وقت أطول للشحن.

غير متوفر سماعه أذن داخل علبة الهاتف.

الهاتف ضعيف في استقبال شبكة الواي فاي في حاله بعد الراوتر عن الهاتف.

إذا كنت تريد استخدام شريحتين لن تستطيع استخدام كارت ميمورى في آن واحد لأن يوجد فتحتين فقط.

خامة الهاتف من البلاستيك.

سعر الهاتف مرتفع.

سعر هاتف Samsung Galaxy A52s 5G