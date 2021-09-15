مواصفات هاتفي ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس الجديدين من أبل

كشفت شركة أبل الأمريكية العملاقة والرائدة في صناعة الإلكترونيات عن سلسلة هواتفها الجديدة “آيفون 13” والذي أُعلن عنه اليوم في مؤتمر صحفي بمقر الشركة الكبير في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية، ويأتي الإعلان عن هاتف ايفون 13 بعد عام واحد من الإعلان عن هاتف ايفون 12 الذي لم يأتي بالجديد وقتها، وفي هذا المقال نستعرض وإياكم أبرز مميزات الهواتف الجديدة من أبل “ايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس” التي تعد أبرز الهواتف هذا العام.

أعلنت شركة أبل يوم الثلاثاء بمؤتمر صحفي أذيع في اليوتيوب بشكل مباشر من مدينة كاليفورنيا عن هواتفها الجديدة التي جاءت هذا العام وحملت العديد من المميزات الجديدة كلياً والتي تشهد هواتف آيفون بعضاً منها للمرة الأولى، وتم الإعلان عن 4 هواتف في السلسلة الجديدة وهم ايفون 13 وايفون 13 ميني وايفون 13 برو وايفون 13 برو ماكس، ويأتي كل هاتف من هذه السلسلة بمواصفات ومميزات وأسعار مختلفة عن غيره، وفي السطور أدناه نستعرض وإياكم أبرز مواصفات كل هاتف من هواتف السلسلة الجديدة.

سلسلة هواتف ايفون 13:

لم تأتي أبل بالجديد في تصميم هذه الهواتف، وتبلغ السعة التخزينية القصوى لهاتف ايفون 13 برو ماكس وايفون 13 برو العادي 1 تيرا بايت في النسخة الأغلى، وتأتي نُسخ أخرى من الهاتفين بسعات 128 و256 و512 جيجابايت وذلك بالنسبة لكلا الهاتفين 13 برو ماكس و13 برو.

ويأتي هاتف ايفون 13 برو ماكس بشاشة OLED بسعة 6.1 انش قطريا بالإضافة لثلاث كاميرات خلفية وكذلك الأمر بالنسبة لهاتف ايفون 13 برو ماكس والاختلاف الوحيد في التصميم يكمن في حجم الشاشة التي تبلغ مساحتها قطرياً حوالي 6.7 انش.

يبلغ سعر هاتف ايفون 13 برو ماكس حوالي 1100 دولار أمريكي لنسخة 1 تيرابايت.

يبلغ سعر هاتف ايفون 13 برو حوالي 1000 دولار أمريكي أيضاً لنسخة الـ 1 تيرابايت.

ويذكر بأن شركة أبل كانت قد أعلنت أيضاً عن بعض المنتجات التي تتميز بها الشركة مثل ايباد ميني الجديد وساعة أبل 7 الذكية، سيبدأ الحجز المسبق على هذه المنتجات بما فيها هواتف آيفون ابتداءاً من يوم الجمعة الموافق 17 سبتمبر.