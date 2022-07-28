140 ساعة من الشحن وبسعر متوسط.. فيفو تطلق هاتف vivo Y30 5G
أعلنت شركة فيفو vivo الصينية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية عن إطلاقها هاتفا جديدا بإمكانيات خارقة حيث يتمتع بدعم شبكات الجيل الخامس 5G، حيث أطلقت عليه اسم vivo Y30 5G.
مواصفات هاتف vivo Y30 5G الجديد
- كما ذكر الموقع التقني “جي إس إم آرينا”، أن هاتف Vivo Y30 5g يحمل شاشة من نوع IPS LCD، قياسها 6.51 بوصة، بجودة HD + ودقة عرض 720 × 1600 بيكسل، مع معدل تحديث 60 هرتز في الثانية، وتتميز شاشة الهاتف أيضا بوجود face ID في الهاتف.
- يحتوي هاتف فيفو Vivo Y30 5g على كاميرا خلفية ثنائية تأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجا بكسل مع مستشعر عمق بدقة 2 ميجا بكسل.
- يحتوي الهاتف على كاميرا سيلفي أمامية لالتقاط الصور والفيديوهات بدقة تبلغ دقتها 8 ميجا بكسل.
- يعمل الهاتف بمعالج من إنتاج شركة ميديا تيك التايوانية، نوع Dimensity 700 ،.
- ذاكرة الوصول العشوائي بسعة تصل إلى 6 جيجابايت من رام، وذاكرة التخزين الداخلية بسعة 128 جيجابايت، وتعتبر كلا الذاكرتين الداخلية والعشوائية قابلتان للتوسعة، عن طريق استخدام ذاكرة الوصول العشوائي الافتراضية (+ 2 جيجابايت)، وعبر بطاقة microSD التي تتسع إلى سعة تخزينية 1 تيرابايت.
- بطارية الهاتف عملاقة حيث تبلغ سعتها 5000 مللي أمبير، و تدعم ميزة الشحن بقوة 10 وات، ويتم شحن الهاتف عن طريق منفذ شحن نوع USB-C.
- كما أعلنت الشركة المصنعة فيفو أن الهاتف الجديد لديه القدرة على مواصلة العمل بدون قطع للشحن لمدة 140 ساعة من تشغيل الأغاني، و 16 ساعة من المشاهدة أونلاين.
- يدعم الهاتف شبكة Wi-Fi مزدوجة النطاق و Bluetooth 5.1 وأنظمة تحديد الموقع عبر الأقمار الصناعية و راديو FM، كما يحتوي أيضاً على مقبس سماعة رأس قياس 3.5 مليمتر.
- يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 1، وواجهة مستخدم من نوع FuntouchOS 12.
- يتوفر الهاتف باللون الأسود ولون قوس القزح المائل للأزرق.
- يبلغ سعر هاتف فيفو الجديد Vivo Y30 5G حوالي 240 دولار أمريكي فقط ما يعادل 4545 جنيهاً مصرياً فقط.