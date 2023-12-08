13 حقيقة طريفة ومثيرة حول لعبة GTA 6

أخيرا وبعد 12 عام من الانتظار، أعلنت شركة روك ستار الشهيرة لتطوير الألعاب بشكل رسمي عن المقطع الترويجي الرسمي للعبتها GTA6، ويأتي هذا الإعلان بعد ورود العديد من الشائعات والتسريبات على مواقع الإنترنت والذي كشف البعض منها عن أجزاء من اللعبة بينما اعتبر البعض مجرد شائعات لا مكان لها من الصحة، حسمت الشركة المطورة للعبة أخيرا الجدل بإصدارها للمقطع الترويجي الرسمي للعبة والذي جاءت مدته 90 ثانية كشفت فيها اللعبة على الكثير من التفاصيل الذي سيعيشها اللاعبون داخل أجواء اللعبة.

نستعرض معكم في هذا المقال أبرز وأهم الحقائق الذي استنتجناها من خلال مقطع الفيديو الترويجي والذي سيكون من المهم معرفتها قبل صدور اللعبة، تعكس هذه التفاصيل مدى اجتهاد الشركة المطورة للعبة في اخراجها بشكل مرضٍ للاعبين وعشاق السلسلة الشهيرة.

أبرز التفاصيل والحقائق عن لعبة GTA6

تدور أحداث اللعبة أو على الأقل الأجزاء الأولى من قصتها في ولاية فلوريدا الأمريكية وتحديدا في مدينة ميامي، وذلك بحسب ما تظهره الشواطئ والمباني المستوحاة من مبان حقيقية في المدينة الأمريكية.

تدور أحداث اللعبة بعد اطلاق سراح البطلة لوسيا من السجن، نلاحظ ذلك بسبب السوار الموضوع على يدها والذي يشير إلى أنها موضوعة تحت المراقبة.

تزخر اللعبة بالعديد من أشكال الحياة البرية حيث يظهر في المقطع الترويجي بعض الطيور وبعض الأسماك، يقول المطورون بحسب بعض التسريبات أن اللعبة تضم أيضا بعض الخيول والكلاب بإضافة إلى التماسيح الذي يظهر أن السكان يعانون منها بشدة في المدينة التي تدور أحداث اللعبة فيها حيث يظهر تمساح وهو يقتحم محل تجاري.

توجد الكثير من اللافتات التي تشير الى ان اللعبة تدور في مدينة “ فايس سيتي” الافتراضية والذي كانت بإحدى النسخ السابقة من اللعبة ثد صدرت فيها.

توجد الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي المستوحاة من مواقع حقيقية في اللعبة مثل إنستغرام وتيك توك ويظهر ذلك بشكل جلي في مقطع الفيديو الترويجي حيث نرى العديد من مقاطع البث المباشرة للشخصيات في اللعبة ، تأتي تلك الإشارات لوجود مواقع التواصل الاجتماعي بشكل ساخر الغرض منه السخرية من نشر المحتويات التافهة عبر الإنترنت.

يظهر في أحد أجزاء الفيديو ملعب تنس وفي ذلك إشارة إلى وجود بعض الأنشطة الرياضية التي يمكن القيام بها داخل اللعبة.

توجد بعض الإعلام للدول اللاتينية والأمريكية الوسطى في اللعبة ما يشير إلى وجود الثقافة اللاتينية في المدينة ويعكس ذلك جانبا واقعيا جدا من اللعبة.

تحمل بعض الأزياء في اللعبة علامات لماركات تجارية شهيرة حقيقية في عالم الموضة.

تمثل بعض الشخصيات في اللعبة بعض العصابات التي كانت منتشرة في النسخ السابقة من اللعبة ويظهر ذلك من خلال المناديل الملونة التي يرتدونها بالإضافة إلى شعارات تلك العصابات.

تسخر بعض الفيديوهات الموجودة في اللعبة من فيديوهات أخرى حقيقية مشابهة حدثت بالفعل وحظيت بانتشار واسع على مواقع الإنترنت مثل فيديو السيدة الأمريكية التي حاولت إخافة جيرانها مستخدمة المطارق.

تظهر بعض القنوات الإخبارية التي يعتبر الغرض منها هو السخرية من قنوات اخرى حقيقية موجودة في الواقع مثل قناة فوكس نيوز الأمريكية.

بحسب ما ورد في شرائط الأخبار الساخرة الموجودة في اللعبة نلاحظ وجود الكثير من المقاطعات والمدن داخل اللعبة وذلك يشير إلى أن خريطة اللعبة قد تكون شاسعة للغاية ويستغرق التعرف عليها وحفظ الأماكن فيها وقتا طويلا.

أعلنت شركة روك ستار عن صدور اللعبة على منصتين فقط ليس من بينهما الكمبيوتر الشخصي ولكن بالاستناد إلى أن النسخ السابقة من الألعاب التي أصدرها ذات الشركة نجد أنه من المتوقع صدور اللعبة على الكمبيوتر الشخصي في وقت لاحق.

يذكر أن هذه اللعبة تعد النسخة السادسة من سلسلة ألعاب GTA ستصدر هذه النسخة بعدها 12 عاما من إصدار النسخة السابقة لها والتي صدرت عام 2013 وتقول الشركة بأن هذه النسخة ستصدر عام 2025 أي بعد 12 عاما من العمل عليها، يذكر أن بعض التسريبات كانت قد خرجت للنور في وقت سابق وكشفت عن بعض أجزاء اللعبة وبعض الشخصيات الموجودة فيها وانتشرت في نفس الوقت الكثير من الشائعات الكاذبة والمضللة حول اللعبة لى الكثير من المواقع الكبرى الشهيرة بتسريب تفاصيل الألعاب.