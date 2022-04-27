125.000.000.000 $ مليار دولار خسائر شركة تسلا في الأسهم بعد صفقة شراء تويتر حيث تراجعت أسهم سيارات تسلا تراجعاً مهولاً تجاوز 12.2% وذلك بعدما تم الإعلان عن نقل ملكية موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لمصلحة إيلون ماسك، وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد أعلن عن رغبته ب تأمين 21.000.000.000 $ مليار دولار، والبحث عن مصدر أخر للحصول على بقية المبلغ من أجل سداد المبلغ بشكل كامل.

كم تبلغ ثروة إيلون ماسك؟

الجدير بالذكر أن مجموع ثروة إيلون ماسك تبلغ 257 مليار دولار وَفْقاً لـِ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، وأكثر من نصف هذه الثروة على هيئة أسهم في شركة تسلا للسيارات الكهربائية، ويسود جو من التوتر خيم على أسهم الشركة، بحال احتاج إيلون ماسك إلى بيع أسهمه في شركة تسلا، بالإضافة إلى علاقة موقع تويتر السيئة مع الصين، والتي من الممكن أن ترخي ب ظلالها على سوق سيارات تسلا الكهربائية في الصين.