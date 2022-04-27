125.000.000.000 $ مليار دولار خسائر شركة تسلا في الأسهم بعد صفقة شراء تويتر
125.000.000.000 $ مليار دولار خسائر شركة تسلا في الأسهم بعد صفقة شراء تويتر حيث تراجعت أسهم سيارات تسلا تراجعاً مهولاً تجاوز 12.2% وذلك بعدما تم الإعلان عن نقل ملكية موقع تويتر للتواصل الاجتماعي لمصلحة إيلون ماسك، وكان الرئيس التنفيذي لشركة تسلا قد أعلن عن رغبته ب تأمين 21.000.000.000 $ مليار دولار، والبحث عن مصدر أخر للحصول على بقية المبلغ من أجل سداد المبلغ بشكل كامل.
كم تبلغ ثروة إيلون ماسك؟
الجدير بالذكر أن مجموع ثروة إيلون ماسك تبلغ 257 مليار دولار وَفْقاً لـِ مؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، وأكثر من نصف هذه الثروة على هيئة أسهم في شركة تسلا للسيارات الكهربائية، ويسود جو من التوتر خيم على أسهم الشركة، بحال احتاج إيلون ماسك إلى بيع أسهمه في شركة تسلا، بالإضافة إلى علاقة موقع تويتر السيئة مع الصين، والتي من الممكن أن ترخي ب ظلالها على سوق سيارات تسلا الكهربائية في الصين.
- وفي سياق متصل، كشفت تسريبات عن مشاحنات حرت بين إيلون ماسك وبيل غيتس، بعد اتهام ماسك لـ غيتس بقيامه بطرح أسهم شركة تسلا في البورصة والمضاربة ضدها بعد شرائها بنظام البيع المباشر، وهكذا سوف يتمكن بيل غيتس من تحقيق ثروة ضخمة في أثناء انحدار أسعار أسهم تسلا.
- بمعنى أخر لو قام غيتس بشراء السهم الواحد من تسلا بمبلغ 1100$ ومن ثم قام ب بيعه بسعر 1000$، وعندما يهوي سعر سهم تسلا حتى 900$ سيكون بيل غيتس قد كسب 100$ عن كل سهم، عندما يقوم ب دفع ثمن الأسهم بالسعر المتدني في الوقت الراهن.