10 طرق لحل استنزاف “بطارية” سامسونج جالكسي “S22 Ultra”

يعتبر كل من سامسونج جالكسي S22 و S22 Ultra من أفضل الهواتف الذكية المصممة بشكل جيد للغاية. بذلت سامسونج الكثير من الجهد في برنامجها ويمكننا رؤية ذلك في التحديثات الجديدة. ومع ذلك، فمن الأشياء التي ستلاحظها هو استنزاف بطارية سامسونج جالكسي S22 Ultra بشكل سريع. أحد أسباب حدوث ذلك هو أنك تقوم باستخدام هاتفك وهو في الشاحن او ربما تستخدم شاحناً غير متوافق مع الهاتف قد يستنزف بطاريتك بسرعة.

الجهاز نفسه عبارة عن جهاز انيق وقد ترغب في الحفاظ علية يمكننا في هذه المقاله تقديم مجموعة من الحلول لإصلاح مشكلة استنزاف البطارية على سامسونج S22. لقد قمنا بإدراج بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها لإصلاح هذه المشكلة. دعونا نتحقق منها هنا:

طرق إصلاح استنزاف بطارية سامسونج جالكسي S22 Ultra

1. لا تستخدام الجهاز اثناء الشحن

هذه عادة شائعة لاستخدام هاتفك في الشحن. لسوء الحظ، تؤثر هذه العادة بشكل مباشر على صحة بطارية هاتفك. عند استخدام هاتفك وهو في الشاحن، يتم شحن البطارية بشكل أبطأ من المعدل العادي. أثناء توصيل الشاحن بالتيار الكهربائي، قد يؤدي ذلك إلى تسخين البطارية. لذا عليك إهمال هذه العادة لمنع أي ضرر إضافي لبطاريتك.

2. قم بتعطيل خاصية العرض الدائم

يعلم الجميع أنه إذا أبقيت شاشة هاتفك قيد التشغيل دائمًا، فسوف تستهلك شحن بطاريتك. على الرغم من أن سامسونج جالكسي S22 Ultra الجديد يحتوي على شاشة من نوع اموليد، إلا أنه لا يزال يستخدم نسبة مئوية من بطاريتك لعرض الإشعارات وإضاءة الشاشة.

3. تحقق من البرامج التي تستنزف البطارية

ينسى البعض أن التطبيقات الغير مغلقة تماماً تعمل في الخلفية. سواء استخدمنا هذه التطبيقات أم لا، فإنها تستهلك بطاريتنا. أفضل طريقة هي معرفة اي التطبيقات تستنزف قدر كبير من بطارية هاتفك. في هاتف الاندرويد، هناك طريقة بسيطة لتقييد مثل هذه التطبيقات. فيما يلي بعض الخطوات البسيطة التي يمكنك اتباعها:

انتقل إلى الإعدادات حدد البطارية انقر فوق خيارات إستخدام البطارية حدد إظهار إستخدام البطارية

3. تشغيل ميزة السطوع التلقائي

من الممارسات الرائعة الأخرى هي تشغيل ميزة السطوع التلقائي. هناك أوقات نستخدم فيها هواتفنا في وضع الإضاءة المنخفضة حيث لا تحتاج إلى سطوع عال ولكن هاتفك لا يغير إعداداته تلقائياً. هذا أيضاً هو السبب الرئيسي وراء استنزاف بطارية سامسونج S22 Ultra بشكل أسرع. لمنع فقدان البطارية، يجب عليك تمكين ميزة السطوع التلقائي على هاتفك.

4. تعطيل الإشعارات الغير مستخدمة

نعلم جميعنا كيف يمكن أن تعمل الإشعارات المزعجة على سحب شحن البطارية، لكننا لا نفكر أبدًا في تعطيلها. لا شك في أن بعض التطبيقات مفيدة وقد تفيد في تنبيهك. ومع ذلك، فإن كل إشعار تحصل عليه هو جزء من النسبة المئوية للبطارية. هناك العديد من الإخطارات المفيدة التي يمكنك تعطيلها وحفظ بطارية هاتفك. نقترح أن توقف مثل هذه الأنواع من التطبيقات من إرسال الإشعارات. هكذا كيف تقوم بها:

أفتح الإعدادات

حدد التطبيقات

الآن قم بإلغاء تحديد التطبيقات ذات الإشعارات الغير ضرورية

5. تعطيل المميزات الغير المستخدمة

هناك العديد من المميزات في الهاتف التي تظل غير مستخدمة طوال الوقت. تتضمن هذه الميزات ميزات مثل البلوتوث و Wi-Fi وما إلى ذلك. عندما تستمر هذه الميزات في العمل، فإنها تستهلك عمر البطارية. عادةً ما يتم تحسين الإصدارات الأحدث من هذه الميزات نظرًا لاستنزاف البطارية للتحكم في نظام التشغيل، والتحكم في استخدام التطبيقات، وتحسين الأشياء الأخرى لتقليل استهلاك البطارية. تعمل معظم التطبيقات في الخلفية أيضًا على هذه الميزات، مما يعني أن تعطيلها سيمنع بالتأكيد استنزاف البطارية.

6. تحديث التطبيقات والبرامج

كما ذكرت أعلاه، فإن في التحديثات الجديدة قد تم إصلاح معظم مشكلات البطارية هذه. ستظمن من خلال الحفاظ على تحديث هاتفك عدم تأثير أي من الإصدارات السابقة على أداء هاتفك. يمكن أن تتسبب البرامج القديمة في حدوث الكثير من الأضرار لهاتفك مثل تفريغ البطارية بسرعة ومعالج أبطأ والعديد من المشكلات الأخرى. لذلك، نوصي بالبحث عن التحديثات في سامسونج جالكسي S22 Ultra. إذا كانت قديمة، فما عليك سوى تحديثها في أقرب وقت ممكن.

7. تشغيل وضع توفير الطاقة

طريقة أخرى فعالة لتوفير البطارية صممتها سامسونج نفسها هي تمكين وضع توفير الطاقة. عندما تكون في وضع توفير الطاقة، فلا داعي للقلق بشأن معظم المخاوف المذكورة أعلاه. سيؤدي تشغيل وضع توفير الطاقة ببساطة إلى تقييد المميزات والتطبيقات غير المستخدمة تمامًا. إليك كيفية تشغيل وضع توفير الطاقة في سامسونج جالكسي S22 Ultra:

انتقل إلى الإعدادات

حدد العناية بالبطارية والجهاز> البطارية

اضغط على مفتاح وضع توفير الطاقة وقم بتشغيله

8. قم بإيقاف تشغيل 5G او 4G عندما لا يكون قيد الاستخدام

من الجيد ان يكون لديك اتصال إنترنت 5G الجديد. ومع ذلك، فإن الجانب السلبي هو أنه يتطلب كمية كبيرة من شحن البطارية. الحقيقة هي أننا قد لا نحتاج دائمًا إلى اتصال 5G. إذا كنت في منطقة يتوفر بها اتصال Wi- Fi، فحاول التبديل إلى اتصال الواي فاي.

عملت الإصدارات السابقة من بيانات الجوال على استنزاف البطارية أيضًا، ولكن مع نظام الاتصالات الجديد وبطارية سامسونج s22، نقترح عليك إيقاف تشغيل 5G في حال لم تكن تستخدمها.

9. تحقق من صحة بطارية هاتفك

يجب عليك التحقق من صحة بطارية هاتفك. يجب أن يكون الحفاظ على استقرار بطارية هاتفك من أولوياتك. لذا يجب عليك شحن جهازك قبل وصول البطارية إلى 15٪. تأكد من عدم استخدامه أو لمسه حتى يتم شحن البطارية بالكامل.

الخاتمة