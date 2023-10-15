ِشركة آبل تُعلن عن موعد حل خلل “آيفون 12” الإشعاعي

كشفت شركة “آبل” الأمريكية عن موعد حل العيب الإشعاعي الشهير في “آيفون 12” الذي تسبب في منع بيع الهاتف في دولة فرنسا، حيث نشرت هيئة الاتصالات الفرنسية خلال بيان لها أن شركة “آبل” تسعى لإصدار تحديث لنظام التشغيل iOS 17.1 قبل 24 أكتوبر، ومن المقرر أن يتم العمل على حل مشكلة الخلل الإشعاعي الذي أدى إلى فوضى رادار المطارات وتم منع استخدامه.

حل خلل “آيفون 12” الإشعاعي الشهير

يتزامن انطلاق تحديث آيفون مع الإصدار العالمي لتحديث iOS 17.1، الذي من المقرر سوف يضم العديد من تحديثات التطبيقات والبرامج لأجهزة الآيفون.

وذكرت الهيئة الفرنسية أنها تتمنى حل الخلل الموجود في “آيفون 12” وهو الإشعاع حتى يتم رفع الحظر المفروض على بيعه في السوق الفرنسي.

ويبلغ مستوى الإشعاع في هاتف iPhone 12 ما يعادل 5.74 وات لكل كيلوجرام، وهو ما يعتبر أعلى من الحد المحدد له في الاتحاد الأوروبي، وهذا ما جعل الهيئة الفرنسية تقرر وقف بيع “أيفون 12” بالأسواق، وحذرت أكثر من دولة أوروبية لبيعه.