يُحدث ثورة في عالم التصوير| تسريبات iPhone 17 Pro Max تكشف مفاجأة هي الأولى من نوعها

تسريبات جديدة تكشف عن بعض المواصفات المتوقع أن يأتي بها هاتف iPhone 17 Pro Max أبرز وأقوى هواتف سلسلة آيفون 17 المقرر إطلاقها من قبل شركة آبل الأمريكية خريف العام بعد المقبل 2025، والمتوقع لها أيضًا أن تضم العديد من المواصفات الاستثنائية والتقنيات الحديثة المتطورة، مع تفادي لبعض المشكلات التي واجهت السلسلة الحالية آيفون 15، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة وضع التفاصيل الخاصة بسلسلة 16 المقرر طرحها في الأسواق في سبتمبر المقبل.

يُحدث ثورة في عالم التصوير| تسريبات iPhone 17 Pro Max القادم تكشف مفاجأة هي الأولى من نوعها

تسريبات iPhone 17 Pro Max

أما فيما يخص بأبرز التسريبات الجديدة التي تتعلق بملك هواتف هذه السلسلة آيفون 17 برو ماكس، فقط أشارت إلى وجود تغييرات جوهرية على وضعية ودقة كاميرات التصوير، ما سيحدث ثورة في عالم التصوير بالهواتف الذكية، فقد قد يكون أول هواتف الأيفون المميزة بثلاثة مستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل، وفقًا لما كشفته بعض التقارير التقنية العالمية نقلًا عن موردي شركة آبل الأمريكية.

وأضافت التقارير أيضًا بأنه من المتوقع أن يتم دعم جوال iPhone 17 Pro Max بمستشعر periscope telephoto بدقة 48 ميجا بيكسل بجانب كاميرا بزوايا عرض فائقة الاتساع بدقة 48 ميجا بيكسل، لذلك سيكون أول موبايل في تاريخ الشركة يتضمن 3 مستشعرات بدقة 48 ميجا بيكسل، بالإضافة إلى بعض الميزات الأخرى الخاصة بالتصوير والتقريب والتكبير وغيرها.

يأتي هذا في الوقت الذي تُقدم فيه الشركة الأمريكية الرائدة في صناعة الهواتف الذكية على دعم هواتف الجديدة المقبلة بميزات وتقنيات أكثر لتتكامل الإصدارات القادمة مع نظارة الواقع المختلط Vision Pro، وهو ما بدأته بالفعل مع نسختي آيفون 15 برو وبرو ماكس بعد دعمهما بميزة تسجيل فيديو المكاني، وتم تنشيط وضع تلك الميزة عمليًا في تحديث iOS 17.2 الأخير، من أجل دعم المستخدم لتسجيل محتوى فيديو يدعم العرض ثلاثي الأبعاد.

أما هاتف آيفون 17 برو ماكس المنتظر، سيتم الاهتمام أكثر بوضعية ودقة كاميرات التصوير، لذا من المقر أن يتم تدعيمه بكاميرا periscope telephoto المميزة بدقة 48 ميجا بيكسل، الأمر الذي يُعطي تسجيل الفيديو تحسينات وكفاءة أعلى لدعم مستخدمي نظارة Vision Pro، مع إمكانية تطوير التقنيات الحالية وإضافة أخرى حديثة استثنائية قد يتم الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.

ومن ناحية أخرى، أشارت التقارير إلى أن شركة آبل سيتعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على تحويل شاشات LCD إلى شاشات OLED لأجهزة iPad وMacBooks خلال 2024، وأجهزة MacBooks في عام 2025، ومن المتوقع أيضًا أن توفر أجهزة لوحية قابلة للطي، على أني يتم البدء في خطوات التحويل تدريجيًا، بحيث تستخدم 15% من الأجهزة اللوحية شاشات OLED بحلول عام 2024، مقارنة بـ 8% حاليًا، ومن ثم التحول الكامل في الأعوام المقبلة في توفير الميزة لكافة الأجهزة.