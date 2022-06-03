تقنية

يوزرات تويتر.. 100 يوزر متاح للاستخدام

وليد الفقي

نقدم لكم يوزرات تويتر، بعدد 100 يوزر متاح للاستخدام، يمكن أن تحصل عليها مجانا، من خلال نسخ اليوزر ولصقه داخل موقع تويتر.

يوزرات تويتر.. 100 يوزر متاح للاستخدام 1 3/6/2022 - 12:33 ص

ما هو يوزرات تويتر؟

يوزرات تويتر أو usernames twitter هي كلمة بالإنجليزية وتعنى اسم مستخدم تويتر، يتم استخدامها في موقع تويتر لكي يتم تمييز كل حساب عن غيره. يمكن تسجيل الدخول في تويتر باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر، بدلًا من البريد الإلكتروني.

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إنشاء حساب تويتر بدون رقم هاتف

لا يمكن لأكثر من شخص استخدام نفس اسم المستخدم، بالتالي يجب عليك اختيار يوزر نيم لحسابك على تويتر سهل الحفظ والكتابة.

كما يتم البحث عنك في التويتر باستخدام اسم المستخدم من قبل الأصدقاء والأشخاص الآخرين. بالتالي سوف نساعدك في اختيار يوزر تويتر مناسب لك، من خلال عرض قائمة يوزرات تويتر أدناه.

قدمنا سابقًا يوزرات انستا ويوزرات تيك توك، يمكنك مشاهدتها، فهي تشبه يوزرات twitter.

ما الفرق بين يوزرات تويتر واسم الملف الشخصي؟

  • يوزر التويتر يستخدم لحساب واحد فقط، بينما اسم الملف يمكن استخدام نفس الاسم في أكثر من حساب.
  • يمكن الوصول إلى حسابك عن طريق اليوزر أو اسم الملف.
  • يوزر تويتر يستخدم لتسجيل الدخول به إلى الموقع، بينما اسم الملف لا يستخدم في ذلك.
  • اسم الملف الشخصي يظهر للمستخدمين في ملفك الشخصي بشكل مميز، بينما اليوزر نيم يظهر أسفله مصغر، ويظهر في رابط حسابك أعلى المتصفح.
  • اليوزر نيم في تويتر يكون باللغة الإنجليزية فقط، ويسمح بكتابة فيه أرقام ورموز، أما اسم الملف يمكن كتابته بالإنجليزي أو العربية.

والآن ننتقل إلى عرض يوزرات تويتر المتاحة للاستخدام مجانًا، منها يوزرات للحسابات الشخصية ويوزرات للحسابات التجارية.

اليوزرات:

  1. taw9
  2. ti7v
  3. twq0
  4. plakstr
  5. crlikto
  6. tttaou
  7. Uls6
  8. vivqz
  9. prbnp
  10. xtplu
  11. mngemn
  12. xt0r
  13. hohz
  14. zizii
  15. xbanx
  16. fluo
  17. flouu
  18. twi21
  19. twetfe
  20. atwtre
  21. xrax7
  22. svn777
  23. ploxa
  24. vrmng
  25. clc5k
  26. cske
  27. Gkewx
  28. Oqf
  29. Cowgb
  30. Raortt
  31. Twiit
  32. Redlq
  33. Fkk8
  34. Dapmq99
  35. Fwqzj
  36. Gpq122
  37. Zpol
  38. Faa0o
  39. Alqp50
  40. Faqp
  41. Dsca
  42. Ckwpa
  43. Giesc
  44. Hofk
  45. Dkckd
  46. Gifke
  47. Gfkalsh
  48. Aif_dk
  49. Duw_2
  50. Fjegd_1
  51. Giws_0
  52. Fqjs_a
  53. Fjaa_0
  54. Gjska_q0
  55. Gid_r
  56. Rfk_oo
  57. Fjs_wq
  58. Xswq_t
  59. Fksks_11
  60. Fok_p
  61. Gkw_teq
  62. Fjj_y
  63. Fksks_e
  64. Gfis_7
  65. Giaoc_0
  66. Qkkd_t
  67. Pom_yi
  68. Ajj-9
  69. Vdw_eef
  70. Hhqdd_s
  71. Da_qp_ss
  72. Gk_goo1
  73. Alal_wel
  74. Bpa-00
  75. Gklqq-8
  76. Jsa_w
  77. Jodl_hh
  78. Zpgk_rf
  79. S_kkll
  80. Doa_0
  81. Bbnq_e
  82. Vka_y7
  83. Dl_u7
  84. Aal_o
  85. Sa_caa
  86. Caa_1
  87. Hkl_7
  88. Qpk_z
  89. Al_pro00
  90. Ww_ee56
  91. Melaaf_x
  92. Sno_u
  93. Aaq_t
  94. Xs_ui
  95. Coo_oo
  96. X_o0
  97. Qm_twit
  98. Ddd_i
  99. Moh_mo9
  100. Xooo_ox
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وليد الفقي

وليد الفقي كاتب لدى موقع نجوم مصرية


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