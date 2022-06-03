يوزرات تويتر.. 100 يوزر متاح للاستخدام

نقدم لكم يوزرات تويتر، بعدد 100 يوزر متاح للاستخدام، يمكن أن تحصل عليها مجانا، من خلال نسخ اليوزر ولصقه داخل موقع تويتر.

ما هو يوزرات تويتر؟

يوزرات تويتر أو usernames twitter هي كلمة بالإنجليزية وتعنى اسم مستخدم تويتر، يتم استخدامها في موقع تويتر لكي يتم تمييز كل حساب عن غيره. يمكن تسجيل الدخول في تويتر باستخدام اسم المستخدم وكلمة السر، بدلًا من البريد الإلكتروني.

لا يمكن لأكثر من شخص استخدام نفس اسم المستخدم، بالتالي يجب عليك اختيار يوزر نيم لحسابك على تويتر سهل الحفظ والكتابة.

كما يتم البحث عنك في التويتر باستخدام اسم المستخدم من قبل الأصدقاء والأشخاص الآخرين. بالتالي سوف نساعدك في اختيار يوزر تويتر مناسب لك، من خلال عرض قائمة يوزرات تويتر أدناه.

قدمنا سابقًا يوزرات انستا ويوزرات تيك توك، يمكنك مشاهدتها، فهي تشبه يوزرات twitter.

ما الفرق بين يوزرات تويتر واسم الملف الشخصي؟

يوزر التويتر يستخدم لحساب واحد فقط، بينما اسم الملف يمكن استخدام نفس الاسم في أكثر من حساب.

يمكن الوصول إلى حسابك عن طريق اليوزر أو اسم الملف.

يوزر تويتر يستخدم لتسجيل الدخول به إلى الموقع، بينما اسم الملف لا يستخدم في ذلك.

اسم الملف الشخصي يظهر للمستخدمين في ملفك الشخصي بشكل مميز، بينما اليوزر نيم يظهر أسفله مصغر، ويظهر في رابط حسابك أعلى المتصفح.

اليوزر نيم في تويتر يكون باللغة الإنجليزية فقط، ويسمح بكتابة فيه أرقام ورموز، أما اسم الملف يمكن كتابته بالإنجليزي أو العربية.

والآن ننتقل إلى عرض يوزرات تويتر المتاحة للاستخدام مجانًا، منها يوزرات للحسابات الشخصية ويوزرات للحسابات التجارية.

اليوزرات: