تقنية

يوتيوب “Youtube” يسعى لطرح ميزة جديدة منسوخة من TikTok

سمير بوبكر

قررت شركة Google المالكة للموقع الفيديو الشهير YouTube، توفير ميزة فريدة ومتوفرة أيضًا موقع TikTok، وكشفت الشركة أنها ستُوفرها على ضخدم مقاطع الفيديوهات القصيرة Shorts، وتعمل هذه الميزة على حماية الملكية الفكرية للناشرين، والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

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يحتوي موقع YouTube على العديد من مقاطع الفيديو التي يتم تنزيلها وإعادة نشرها من Shorts على منصات مشاركة الفيديو الأخرى بما في ذلك TikTok، لذلك قرر التطبيق حماية الملكية الفكرية للناشرين عن طريق وضع علامات مائية، تمامًا كما هو معمول به في TikTok.

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YouTube-Shorts.jpgفي إطار نفس السياق، تحدث مُمثل عن شركة “The Verge” في منشور له حول بعض الميزات الجديدة التي سيُطلقها YouTube خلال الفترة القادمة، وقال أن يوتيوب ستبدأ في

إضافة العلامات المائية إلى مقاطع الفيديو القصيرة عندما يقوم منشئ المحتوى بتنزيلها.

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يوتيوب تُريد حماية الناشرين بوضع بعلامة مائية مُتحركة مثل Tiktok

جاءت هذه الخطوة بعدما، قام بعض منشئي المحتوى بإنشاء مقاطع فيديو قصيرة في أحد التطبيقات، وتنزيل مقاطع الفيديو الخاصة بهم، وإعادة نشرها على منصات أخرى، لذلك قررت يوتيوب حماية هذه المقاطع بواسطة بعلامة مائية مُتحركة مُشابهة لتلك العلامات المائية الموجودة على موقع تيك توك.

YouTube-Shorts.jpg

ستُساهم هذه الخطوة، في معرفة مصدر الفيديو، الذي سيكون محمي بعلامة مائية متحركة، وعندما يقوم أي شخص بتحميله وإعادة استعماله على منصات أخرى سيتمكن مشاهدو هذا المحتوى من معرفة مصدره الأصلي، بسهولة وهو “YouTube Shorts” وسيكون ذلك واضحًا من خلال العلامة المائية التي ستظهر كشعار مُتحرك في الفيديو.

YouTube-Shorts.jpg

ميزة العلامة المائية ساهمت بشكل كبير في شُهرة TikTok

للإشارة، فإن جميع منصات الفيديو القصيرة الشهيرة تتخذ قرارات بشأن حماية إعادة نشر مقاطع الفيديوهات الخاصة بها للمُنافسين، من أجل حماية المُبدعين وأيضًا للحصول على المزيد من المشاهدين، حيث وضعت TikTok العلامات المائية التي تم تنزيلها منذ فترة وهي تحمل اسم التطبيق ومُعرف المُستخدم هو منشئ المحتوى، ويُعتقد أن هذه الطريقة قد ساهمت بشكل كبير في شهرة TikTok وجذبت المزيد من المُستخدمين إليه.

سمير بوبكر

كاتب ومدون جزائري٬ عملي الأساسي مختص في الكهرباء المعمارية وتركيب الأجهزة الإلكترونية٬ حاصل على شهادة تأهيل مهنية، أُجيد استخدام برامج المونتاج والفوتوشوب٬ مهتم بكل ما هو جديد في مجال التقنية بشكل عام٬ مثل أخبار الهواتف الذكية٬ الشركات الإلكترونية٬ التطبيقات٬ المواقع إلى غير ذلك من أخبار التقنية٬ وأعمل على نقل المعلومات المفيدة للقارئ العربي من خلال موقع نجوم مصرية.


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2 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    ألغاء هذه الميزة

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  2. عبد العظيم أبراهيم يقول

    تمام

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