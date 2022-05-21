يوتيوب يطرح تحديثاً جديداً رائعا للتسهيل على المستخدمين

طرح تطبيق يوتيوب تحديثاً جديداً رائعاً لجميع المستخدمين، حيث أن التحديث الجديد يُضيف تغيرات متعدد إلى مشغل الفيديو على المنصة، مما يُساعد في تجربة المستخدمين خلال الفترة القادمة، حيث يسعى التطبيق خلال هذه المرحلة على كسب رضاء جميع المستخدمين للتطبيق في ظل منافسة كبيرة بين العديد من تطبيقات الفيديو في العالم.

تحديث يوتيوب الجديد

من جانبه أشار موقع “TechCrunch” أن خدمة الفيديو التابعة لشركة جوجل العالمية، قد تلقت ميزة جديدة سوف تُساعد المستخدمين على تحديد الأجزاء الأكثر شيوعاً في الفيديو الذي يشاهدوه، مما يوفر الكثير من الوقت والجهد، وقد كشفت الشركة أن التحديث الجديد على تطبيق يوتيوب، سوف يُضيف رسمياً بياناً رائعاً على كل مقطع فيديو يمكن استخدامه، وذلك من أجل تحديد أكثر الأجزاء شيوعاً في الفيديو والتي يتم إعادة تشغيلها ومشاهدتها من المستخدمين.

والجدير بالذكر أن تلك الميزة الجديدة سوف تكون مفيدة خاصة في مقاطع الفيديو الطويلة، والتي لم يتم تقسيمها إلى أقسام متنوعة أو مختلفة من خلال استخدام الطوابع الزمنية أو فصول الفيديو.

مدى توفر ميزة الأكثر تكرراً

في البداية كانت ميزة الأكثر إعادة للتشغيل من مقاطع الفيديو متاحة فقط لمشتركي يوتيوب Premium، ومع ذلك أعلنت الشركة أن تلك الميزة سوف تكون متاحة الآن لجميع مستخدمي التطبيق سواء المجانية أو المميزة، كما أنها سوف تكون متاحة على جميع الأجهزة سواء الأندرويد أو سطح المكتب أو iOS.

هل ستساعد الميزة الجديدة المستخدمين؟

أضاف يوتيوب بشكل رسمي بيانياً إلى مشغل الفيديو التابع له، يُظهر من خلاله الأجزاء الأكثر تكراراً من ذلك الفيديو، حيث تم تصميم ذلك الرسم البياني لجميع المستخدمين، وذلك من أجل الانتقال بسرعة إلى أي مقطع في الفيديو من خلال مشاهدة الأكثر إثارة فقط.

من المتوقع أن تُساعد تلك الميزة جميع مستخدمي التطبيق في توضيح الأجزاء الأكثر أهمية في مقاطع الفيديو التعليمية ، وسوف توجه المستخدمين إلى المقطع الذي يحتوي على أكبر قد من الأهمية والإجراءات، مثل الجزء الأكثر مشاهدة من فيديو اللاعب والتي قد تكون الأهداف مثلاً، وذلك من خلال مشاهدة رسم بياني رمادي أثناء التنقل عبر الفيديو، وذلك من خلال استخدام شريط التنقل الأحمر.