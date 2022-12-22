“يوتيوب” يضيف ميزات جديدة تهم ملايين المستخدمين

ذكرت بعض المواقع المهتمة بالتقنية أن “يوتيوب” سيحصل على ميزات قد تكون مهمة لكثير من المستخدمين، وان “جوجل” بدأت باختبار هذه التقنيات مع منصة “يوتيوب”، وفي هذا الموضوع ستعرف معنا الميزات الجديدة لمنصة “يوتيوب”.

الميزة الأولى

تكمن الميزة الأولى في إمكانية المستخدم إيجاد ما يبحث عنه على المنصة باستخدام كلمات مفتاحية أو مصطلحات كتابية.

وفي هذه الميزة سيكون بإمكان المشاهد البحث عن أي فيديو أو موضوع على منصة “يوتيوب”، وإذا ظهر له فيديو متعلق بالعبارة التي يبحث عنها سيضغط على زر “البحث داخل الفيديو”، وإذا كانت العبارة موجودة في الفيديو سينتقل المشاهد مباشرة إلى الجزء الذي تظهر فيه العبارة في الفيديو.

الميزة الثانية

وأضافت “جوجل” أنها تعمل على إضافة ميزة جديدة في “يوتيوب” باسم Courses، ومن خلالها سيتمكن المستخدمون من إنتاج سلسلة من مقاطع الفيديو التعليمية، وإرسال هذه الفيديوهات بصيغة PDF أو بصور إضافية، وإضافة خدمات مدفوعة للراغبين في الحصول على هذا النوع من المحتوى.

كما من المفترض أن تحصل منصة “يوتيوب” على دعم مسارات صوتية متعددة في مقاطع الفيديو، وميزات جديدة تتعلق بالترجمة الآلية للفيديو.