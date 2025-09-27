يوتيوب ميوزيك تُطلق مذيعين بالذكاء الاصطناعي: ثورة جديدة في تجربة استماع الموسيقى

تستمر منصة يوتيوب ميوزيك في تطوير تجربتها الموسيقية من خلال اختبار مذيعين ذكيين يعملون بالذكاء الاصطناعي، يقوم هؤلاء المذيعون بمشاركة المستمعين قصصاً حصرية وتعليقات مميزة عن الأغاني والفنانين. هذه الخطوة تأتي بعد نجاح تجارب مماثلة لشركات كبرى مثل سبوتيفاي التي كانت من الأوائل في إطلاق دي جي ذكي يعتمد على الذكاء الاصطناعي ليقدم موسيقى مختارة مع تعليقات صوتية مدعومة بهذه التقنية.

وقد تم الإعلان عن هذه الإضافة عبر مدونة يوتيوب الرسمية مما يؤكد حرص المنصة على إثراء تجربة الموسيقى الرقمية للمستخدمين عبر استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في مجال الصوت والموسيقى .

مذيعو يوتيوب ميوزيك الـ AI: تجربة فريدة ومخصصة

الميزة الجديدة لوظائف المذيعين الذين يعتمدون على الذكاء الاصطناعي تقدم محتوى غنيًا من القصص الشيقة والحقائق المثيرة حول الأغاني التي يستمع إليها المستخدم. يسمح هذا الابتكار للمستخدمين بالاستمتاع بتجربة موسيقية أكثر تفاعلية وشخصية، حيث يتم توصيل التعليقات والترايفيا الموسيقية بطريقة حيوية وممتعة.

يوتيوب لابز: مركز الابتكار والاختبار في الذكاء الاصطناعي

تعتمد يوتيوب ميوزيك على YouTube Labs، وهي منصة جديدة مخصصة لاختبار وتطوير تجارب الذكاء الاصطناعي على موقع يوتيوب. هذه المنصة تتيح للمستخدمين في الولايات المتحدة المشاركة في تجارب مبدئية مجانية دون الحاجة إلى الاشتراكات المدفوعة، مما يعزز من سهولة الوصول للتقنيات الحديثة ويجعله في متناول شريحة واسعة من الجمهور.

تعزيز الذكاء الاصطناعي في المجال الموسيقي

تأتي هذه المبادرة في أعقاب تطور مستمر لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي بدأت تهيمن على صناعة الموسيقى بخدمات مثل إنشاء محطات إذاعية مخصصة بناءً على وصف المستخدم لما يرغب بسماعه. بالإضافة إلى ذلك، تعمل يوتيوب على توفير أدوات ذكية للمبدعين، من شأنها تحسين قدراتهم في إنتاج المحتوى المختصر (Shorts) باستخدام تقنيات التوليد.