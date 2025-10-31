“يوتيوب تُحدث ثورة في جودة الفيديوهات بميزة Super Resolution المدعومة بالذكاء الاصطناعي…”

في خطوة تقنية جديدة تعزز تجربة المشاهدة على الإنترنت، أعلن موقع يوتيوب عن إطلاق ميزة Super Resolution، وهي تقنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي تهدف إلى تحسين جودة الفيديوهات منخفضة الدقة ورفعها إلى مستويات أعلى تصل حتى 4K، دون الحاجة إلى إعادة رفع المحتوى أو التعديل عليه.

ما هي ميزة Super Resolution؟

تعمل ميزة Super Resolution على استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتحليل كل إطار في الفيديو وتحسين وضوحه وتفاصيله، بحيث تتحول المقاطع التي تم تحميلها بدقة منخفضة (أقل من 1080p) إلى جودة HD، مع نية لاحقة لدعم جودة 4K في التحديثات القادمة.

وما يميز هذه التقنية هو أنها لا تؤثر على الفيديو الأصلي، بل تُنشئ نسخة محسّنة تُعرض للمشاهدين بشكل تلقائي، مع بقاء إمكانية العودة إلى الدقة الأصلية متاحة دائمًا.

آلية العمل والتحكم للمبدعين والمشاهدين

توضح يوتيوب أن الميزة ستُفعَّل تلقائيًا على الفيديوهات المؤهلة، مع الحفاظ الكامل على خيارات التحكم لكل من منشئي المحتوى والمشاهدين، وتشمل:

تحكم المبدعين: يظل بإمكان منشئي المحتوى الاحتفاظ بالملفات الأصلية ودقتها، إضافة إلى خيار “إلغاء الترقية” (opt-out) في أي وقت.

اختيار المشاهد: يستطيع المشاهدون التبديل بين النسخة الأصلية ونسخة Super Resolution من إعدادات الجودة.

تلقائية مرنة: يتم تطبيق التحسينات آليًا دون الحاجة لتدخل يدوي، مما يجعل التجربة سلسة وسريعة.

تحسينات إضافية على منصة يوتيوب

بالتوازي مع ميزة Super Resolution، أعلنت الشركة عن مجموعة من التحسينات الجديدة التي تهدف إلى جعل المنصة أكثر تفاعلية وسهولة في الاستخدام، أبرزها:

معاينات مرئية غامرة: عرض أكثر جاذبية لمقاطع الفيديو على الصفحة الرئيسية، خاصة على أجهزة التلفاز الذكية.

بحث سياقي داخل القنوات: عند البحث داخل قناة محددة، تظهر نتائج تخص تلك القناة فقط لتسهيل الوصول للمحتوى المطلوب.

رموز QR للفيديوهات التجارية: للفيديوهات التي تتضمن روابط منتجات، سيظهر رمز QR يمكن مسحه للوصول مباشرة إلى صفحة الشراء عبر الهاتف.

أهمية الميزة ولماذا تُعد خطوة مهمة

تأتي هذه الميزة ضمن جهود يوتيوب المستمرة لتحسين جودة المشاهدة دون المساس بحقوق المبدعين أو تجربة المستخدم. فهي تقدم توازنًا مثاليًا بين الذكاء الاصطناعي والتجربة البشرية، مما يجعل مشاهدة الفيديوهات القديمة أو منخفضة الجودة أكثر وضوحًا وراحة للعين.

كما تمهد هذه التقنية الطريق أمام مستقبل يعتمد فيه يوتيوب على الذكاء الاصطناعي لتحسين الصوت، والإضاءة، وحتى الترجمة في المقاطع المستقبلية.

موعد الإطلاق والتوفر

أكدت يوتيوب أن ميزة Super Resolution ستبدأ بالوصول تدريجيًا إلى المستخدمين خلال الأسابيع القادمة، مع إمكانية تفعيلها أو تعطيلها من الإعدادات. أما التحسينات الأخرى، فسيتم نشرها بشكل متتابع على الأجهزة المختلفة، بما في ذلك الحواسيب، والهواتف، وأجهزة التلفاز الذكية.

ختامًا

بهذه الخطوة، تُثبت يوتيوب أنها تسير بخطى ثابتة نحو دمج الذكاء الاصطناعي في كل تفاصيل تجربتها، لتحسين جودة الفيديوهات وجعل المنصة أكثر ذكاءً وتفاعلًا. إنها بداية عصر جديد يشاهد فيه المستخدم المحتوى كما لو كان مصورًا بعدسة احترافية، حتى لو كان في الأصل بجودة متواضعة.