يوتيوب تقرر إنهاء خدمة بريميوم لايت Premium Lite

قررت منصة يوتيوب أن تضع نهايةً لبرنامجها المنخفض التكلفة “بريميوم لايت” Premium Lite، الذي كان يوفر فرصة مشاهدة الفيديوهات بدون إعلانات في بعض البلدان المعنية، ويأتي هذا القرار بعد مرور عامين على إطلاق هذه التجربة المبتكرة.

صورة توضح خدمة يوتيوب بريميوم - مصدر الصورة: موقع scoopnest

في رسالة بريد إلكتروني توجهت لمشتركي تلك الخدمة، أعلنت يوتيوب أنها ستتوقف عن تقديم اشتراك “بريميوم لايت” اعتبارًا من 25 أكتوبر 2023.

ميزات محدودة في خدمة بريميوم لايت

تم إطلاق خطة “بريميوم لايت” لأول مرة بسعر شهري يبلغ 6.99 يورو في بعض الدول الأوروبية المختارة في عام 2021، ومنها: بلجيكا، الدنمارك، فنلندا، لوكسمبورغ، هولندا، النرويج، والسويد.

هذه الخدمة مكنت المشتركين من مشاهدة المحتوى دون تعرض للإعلانات عبر مجموعة واسعة من تطبيقات يوتيوب، ومع ذلك، لم تتضمن ميزات بريميوم الأخرى مثل إمكانية التنزيل للمشاهدة بدون اتصال بالإنترنت أو تشغيل الفيديو في الخلفية، ولا ميزات خدمة “يوتيوب ميوزيك”.

في المستقبل، سيتاح لمشتركي “بريميوم لايت” الحاليين خيارين: إما العودة إلى مشاهدة الفيديوهات مع الإعلانات أو الاشتراك في “يوتيوب بريميوم” الذي يأتي بسعر أعلى، والذي يقدم ميزات إضافية مثل التنزيلات لمشاهدة الفيديو بدون اتصال بالإنترنت وتشغيل الفيديو في الخلفية.

شعبية كبيرة أم انتشار محدود؟

فيما يتعلق بالمشتركين في “بريميوم لايت”، قررت يوتيوب أن تقدم لهم نسخة تجريبية مجانية تدوم شهرًا واحدًا من “يوتيوب بريميوم”، بغض النظر عما إذا كانوا قد استفادوا من نسخة تجريبية سابقة أم لا.

يعتقد الكثيرون أن “بريميوم لايت” لم تحقق شهرة كبيرة بين معظم مستخدمي يوتيوب، خاصة في البلدان التي لم تتاح فيها الخدمة، ولكن استنادًا إلى التعليقات الأولية على إنهائها، يبدو أن هذه الخدمة كانت تحظى بشعبية كبيرة بين الأشخاص الذين يرغبون في تجربة يوتيوب بدون إعلانات، ولكنهم ليس لديهم اهتمام بدفع تكاليف الاشتراك الكامل في “يوتيوب بريميوم” أو استخدام مزاياه الإضافية مثل “يوتيوب ميوزيك” أو تنزيل الفيديوهات للمشاهدة دون اتصال بالإنترنت.

يجب أن نشير إلى أن قرار إنهاء خدمة “بريميوم لايت” يأتي في وقت يتزامن مع إعلان جوجل عن نهاية واجهة عرض البريد الإلكتروني المعروفة لفترة طويلة لخدمة جيميل، وهي واجهة تعتمد على لغة HTML البسيطة.

وبناءً على هذا الإعلان، ستتوقف واجهة العرض البسيطة اعتبارًا من يناير 2024، وبالتالي سيحتاج المستخدمون إلى متصفحات حديثة للاستمرار في استخدام الخدمة.