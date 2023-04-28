يوتيوب تطلق رسميًا ميزة Podcasts مجانًا على تطبيق Youtube Music في الولايات المتحدة

حصلت خدمة Youtube Music التي تقدمها يوتيوب رسميا على دعم Podcasts في الولايات المتحدة، وهي إحدى الوسائل الشائعة لتقديم المحتوى الصوتي عبر الإنترنت، حيث يمكن للمستخدمين الاستماع إليها من خلال بعض التطبيقات مثل: Apple Podcasts و Spotify و Google Podcasts.

وفقًا للمصدر، يمكن الآن للأشخاص المقيمين في الولايات المتحدة، الاستماع إلى Podcasts على تطبيق يوتيوب موسيقى في أي وقت، ويمكنهم أيضا تشغيلها على مجموعة واسعة من الهواتف الذكية والأجهزة الذكية، مما يجعل هذه الميزة في متناول أي شخص تقريبا، وتم الإعلان عن هذه الخدمة على المدونة الرسمية للموقع، ومن المُتوقع إطلاقها قريبا في جميع أنحاء العالم.

بالإضافة إلى ذلك، تغطي ميزة البودكاست مجموعة واسعة من الموضوعات والاهتمامات، ويمكن للمستمعين العثور بسهولة على المحتوى الذي يتماشى مع رغباتهم الشخصية، مما أدى إلى زيادة شعبيتها وانتشارها بسرعة على عدة منصات شهيرة، وتوفر هذه الخدمة مجموعة واسعة من الخيارات، وهو الأمر الذي جعل يوتيوب يضيفها إلى تطبيق YouTube Music.

وأوضح المصدر أن YouTube Music لن تحتوي على ملفات بودكاست أصلية كما تفعل Spotify، ولكن الخدمة تم إدخالها رسميًا، مما يسمح لمستخدميها في الولايات المتحدة بالاستماع إلى البودكاست الصوتي والفيديو على Android و iOS مجانًا، ودون الحاجة إلى الاشتراك المدفوع.

وأضاف المصدر أن الخدمة تتوفر أيضا على إمكانية تشغيلها في الخلفية، مما يسهل على المستخدمين الاستماع إليها أثناء قيامهم بمهام أخرى كتصفح مثلا، ويرى البعض أن إتاحة البودكاست في اليوتيوب هي زائدة عن الحاجة، نظرا لوجودها على Google Podcasts، ولكنها في الحقيقة ستوحد الاستماع لمشتركي YouTube Music ويمكنها أن تصبح بديلا أو أكثر جاذبية من Spotify.

في حين أن YouTube لن ينتج ملفات بودكاست أصلية مثل Spotify، قامت الشركة بإضافة ميزة البودكاستات لجذب المزيد من المستخدمين والتنافس مع منصات البث الأخرى، وهي خطوة رائعة لتقديم المزيد من الخيارات للمستخدمين لتصبح خدمة شاملة توفر جميع احتياجات المستخدمين حسب رغباتهم.

للإشارة فإن “Spotify” و YouTube Music تعد حاليا من أكبر منصات بث الموسيقى في العالم، وهما يتنافسان باستمرار مع بعضهما البعض لجذب المستخدمين والاحتفاظ بهم، وتركز “Spotify” بشكل أساسي على الموسيقى، وقامت أيضا بتوسيع عروضها لتشمل البودكاست وتنويع المحتوى الصوتي ليشمل حتى الكتب الصوتية.

من ناحية أخرى، تعمل YouTube Music على تكثيف جهودها لتطوير البودكاست الخاص بها، كما هو موضح أعلاه، وتقدم كلتا المنصتين ميزات فريدة، ومن المرجح أن تظل المنافسة بينهما شرسة نظرا للشعبية الكبيرة التي تتمتع بها المنصتان.