يوتيوب تطرح خيارًا جديدًا لإدارة التعليقات وتعزيز سيطرة منشئي المحتوى

أطلقت منصة يوتيوب مؤخرًا ميزة جديدة تمنح منشئي المحتوى قدرة أكبر على التحكم في التعليقات على فيديوهاتهم، هذه الميزة تسمح بإيقاف التعليقات الجديدة مؤقتًا دون حذف التعليقات القائمة، مما يوفر توازنًا بين المحافظة على التفاعل الحالي والتحكم في التعليقات الجديدة.

الخيار الجديد يتيح لأصحاب القنوات إيقاف إضافة التعليقات الجديدة بشكل مؤقت على أي مقطع فيديو، مع الحفاظ على التعليقات السابقة قابلة للعرض، عند تفعيل هذه الوظيفة، يختفي خيار إضافة التعليقات أسفل الفيديو، مع ظهور رسالة تشير إلى توقف التعليقات مؤقتًا.

هذه الميزة تمنح منشئي المحتوى سيطرة أكبر على التعليقات التي يتلقونها، بالإضافة إلى إتاحة الوقت اللازم للتعامل مع التعليقات السلبية بشكل فعال.

يوتيوب بدأت باختبار هذه الميزة مع مجموعة محدودة من أصحاب القنوات، حيث أفاد العديد منهم بتجربة إيجابية تتميز بقليل من الارتباك ومرونة أكبر في إدارة الكم الكبير من التعليقات، كما عملت يوتيوب على تحسين خيارات الإشراف على التعليقات، وهي تشمل أربعة مستويات مختلفة: “بدون إشراف”، “إخضاع كافة التعليقات للمراجعة”، وخياري “أساسي” و “متشدد” للتحكم في التعليقات المحتمل أن تكون غير ملائمة.

أخيرًا، يجدر الذكر أن يوتيوب تعمل حاليًا على تطوير ميزة جديدة تستخدم الذكاء الاصطناعي لتلخيص التعليقات على مقاطع الفيديو، وهو ما قد يساهم في تسهيل عملية قراءة التعليقات للمشاهدين، خاصةً في حالة وجود عدد كبير منها.