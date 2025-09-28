يوتيوب بريميوم 2025: أحدث المزايا الصوتية والمرئية لتجربة مشاهدة لا مثيل لها

أطلقت منصة يوتيوب سلسلة تحديثات ثورية لمشتركي خدمة يوتيوب بريميوم في عام 2025، تهدف إلى رفع مستوى تجربة المستخدم وتحسين جودة الصوت والفيديو، مع تقديم أدوات تشغيل ذكية تغطي مختلف الأجهزة بما فيها الهواتف الذكية وأجهزة التلفاز.

من أهم التحسينات الجديدة هو دعم الصوت عالي الجودة في تطبيق يوتيوب على أندرويد وiOS، حيث يمكن للمشتركين الآن الاستمتاع بمعدل نقل بيانات صوتي يصل إلى 256 كيلوبت/الثانية، مما يمنحهم تجربة استماع استثنائية للمقاطع الموسيقية الرسمية والمقاطع الذكية التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

كما وزعت يوتيوب ميزة التحكم في سرعة التشغيل لتصل بدقة إلى 4 أضعاف سرعة الفيديو الأصلي، مع زيادات مرنة تسمح بضبط السرعة بفواصل تصل إلى 0.05، لتعطي المستخدم حرية أكبر في مشاهدة المحتوى بسرعة مناسبة.

ميزة “Jump Ahead” التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي باتت متاحة في أجهزة التلفاز وأجهزة الألعاب، مما يمكن المشاهد من تخطي الإعلانات والمقدمات الطويلة عبر نقاط ذكية على شريط التقدم، مما يوفر تجربة مشاهدة أكثر سلاسة.

في مقاطع الفيديو القصيرة Shorts، تم توسيع خاصية التحميل التلقائي للمقاطع بناءً على سجل المشاهدة لتشمل نظام iOS إلى جانب أندرويد، بالإضافة إلى تمكين خاصية صورة داخل صورة (PIP) بشكل كامل في نظام iOS، مما يسمح للمشتركين بمواصلة تصفحهم أثناء مشاهدة Shorts في نافذة عائمة.

إلى جانب هذه المزايا، أطلقت يوتيوب أيضًا برنامج YouTube Labs الذي يتيح للمشتركين تجربة مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة، مثل AI Music Hosts التي تقدم شرحًا تفاعليًا متعلقًا بالأغاني والموسيقى في تطبيق YouTube Music.

باختصار، هذه الميزات الجديدة تجعل يوتيوب بريميوم من أفضل خدمات المشاهدة والاستماع المدفوعة، وتؤكد التزامها بتقديم تجربة استخدام متطورة ومميزة تناسب تطلعات المشتركين في 2025.