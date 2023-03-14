يناسب الفئة المتوسطة.. تعرف على مواصفات هاتف Oppo A16K وسعره في السعودية

تهتم شركة أوبو الصينية بتقديم جوالات ذكية من الفئة المتوسطة، تتميز هذه الجوالات بتصميم جذاب وألوان شبابية عصرية، مما يجعلها محط إعجاب العديد من المستخدمين، ومن بين هذه الجوالات يأتي جوال oppo A16K من الفئة الاقتصادية الذي يوفر إمكانيات متميزة جداً بالنسبة لسعره، كما يحتوي على معالج قوي، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف على مواصفات الهاتف وسعره في السعودية.

مواصفات هاتف Oppo A16K

يتضمن هاتف Oppo A16K على إمكانيات مميزة ومن ضمنها ما يلي:

الشاشة وتصميم الهاتف يحتوي هاتف Oppo A16K على شاشة IPS LCD مقاس 6.5 بوصة وبدقة عرض 720 × 1600 بكسل. ويتميز بتصميم أنيق وعصري، بالإضافة إلى زجاج Gorilla Glass 3 المضاد للخدش والصدمات. نظام التشغيل بالهاتف

والمعالج يعمل بنظام تشغيل Android 11 ومعالج MediaTek Helio G35 قوي والذي يوفر تجربة سريعة وسلسة للمستخدم. الكاميرات بالهاتف يحتوي الهاتف على كاميرا خلفية ثلاثية العدسة تشمل عدسة رئيسية بدقة 13 ميجابكسل وعدسة واسعة بدقة 2 ميجابكسل وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل أيضًا، مما يمنح المستخدم إمكانية التقاط الصور بجودة عالية والتركيز على تفاصيل أكثر دقة. ويحتوي الهاتف أيضًا على كاميرا سيلفي بدقة 8 ميجابكسل لالتقاط الصور الذاتية. سعة التخزين الداخلية الرامات سعة الذاكرة العشوائية (RAM) في الهاتف 3 جيجابايت، وسعة التخزين الداخلية 32 جيجابايت، مع إمكانية إضافة بطاقة microSD لزيادة سعة التخزين حتى 256 جيجابايت. البطارية والشحن بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السريع VOOC 2.0 بقوة 18 واط. يدعم كلا من مستشعر بصمة الإصبع في الخلف.

الاتصال بشبكات Wi-Fi.

Bluetooth.

GPS.

4G LTE.

NFC.

ميزة الوضع الليلي.

ميزة تحسين الصوت.

منفذ سماعات رأس 3.5 ملم.

سعر الهاتف

يتوفر هاتف Oppo A16K في سوق السعودية بسعر 381 ريال سعودي فقط، ويتوفر باللونين الأسود والأزرق، ويعد هذا الهاتف خيارًا مناسبًا للأشخاص الذين يبحثون عن هاتف ذكي يوفر مواصفات جيدة وأداءً قويًا بسعر معقول.

بعض من صور هاتف Oppo A16K