يطلق واتساب ميزة جديدة تحل أزمة الكثير من المستخدمين

مستخدمي واتساب في انتظار الإصدار الجديد من التطبيق والذي سيحل أزمة الكثير من المستخدمين، حيث يريد العديد منهم نقل نسخة من الدردشات الخاصة بهم من هواتف الأندرويد لهواتف الأيفون، وتبعاً لموقع wabetainfo فلقد أرسل التطبيق تحديث جديد بالفعل، وهو تحديث للنسخ التجريبية منه والتي تم إصدارها باسم بيتا وهذا التحديث يعمل على إتاحة نقل الدردشات من هواتف تعمل بنظام الأندرويد مثل أوبو وريلمي وسامسونج وغيرها لهواتف الآيفون والتي تعمل بنظام IOS.

ما هي ميزة واتساب الجديدة:-

في الفترة الأخيرة أتاح تطبيق واتساب تحديث جديد وهو عبارة عن نقل الدردشات من هواتف سامسونج وجوجل لهواتف أيفون، ولكن ينتظر المستخدمين العكس حيث يتم نقل المحاداثات من أيفون لأندرويد وهكذا، حيث أن النسخة بيتا الخاصة بالواتساب التجريبي يظهر فيها أن التطبيق يقوم بطلب إذن من المستخدمين وذلك لاستيراد الدردشات من هاتف يعمل بنظام آخر مختلف عن الهاتف المستخدم، ولم يتم إعلان موعد إطلاق هذه الميزة ولكن أكدت الشركة أنها ستكون قريباً في السوق.

آخر تحديثات الواتساب:-

قدم واتساب تحديث جديد في أواخر العام 2021 وهي ميزة إخفاء الرسائل المرسلة بعد فترة من الزمن تبلغ حوالي سبعة أيام، كما أن الشركة أصدرت تحديث يحدد فيه المدة التي تختفي فيها الرسائل بعد إرسالها تلقائياً والأمر ذاته في الصور والفيديوهات، بالإضافة لذلك ميزة الاستماع إلى الرسائل الصوتية بدون توقف في نفس الوقت الذي يعمل فيه المستخدم على تطبيق آخر وهذه الميزة تعمل عليها الشركة مؤخراً أيضاً، حيث أثناء التشغيل تثبت نافذة الصوت في الجزء العلوي من التطبيق بشكل مؤقت وذلك مثل تطبيق تيلجرام، كما تخزن الرسائل حتى يستلمها المستخدم والتي تعد جزء من مميزات الأجهزة المتعددة، حيث تتيح استخدام التطبيق من خلال المتصفح دون تشغيل بيانات الهاتف الخاصة بك.