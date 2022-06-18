يضرب هاتفك في مقتل.. آبل تحذر من أمر شائع يفعله الملايين يُسبب تلف بطاريتك

تعتبر شركة آبل أحد أشهر شركات المحمول والأجهزة الإلكترونية في العالم، وتمتلك الشركة عدد عملاء ضخم من مختلف دول العالم، وقد حققت الشركة نجاح كبيرة منذ تاريخ إنشائها، نتيجة لمنتجات الشركة المميزة ومصداقيتها العالية، وقد تلقت الشركة العديد من الشكاوى خلال الفترة الماضية من العملاء بخصوص تعرض بطاريات هواتفهم المحمولة للتلف وقصر العمر الافتراضي للبطارية، مما يتسبب في خسائر مالية طائلة لاستبدال البطارية، وفي بعض الحالات يضطر العميل إلى شراء هاتف جديد، لتكشف الشركة تفاصيل استخدام العملاء للهواتف بطريقة خاطئة، هي السبب الرئيسي في تلف البطارية.

خطأ قاتل يقضي على بطارية هواتف الآيفون

صرحت شركة آبل الشهيرة عن انتشار فعل شائع بين العملاء يتسبب في قصر العمر الافتراضي للبطارية، وقد تتعرض البطارية للتلف بشكل مفاجئ خلال وقت قصير من شراء الهاتف، ليتعرض المستخدم لخسائر مالية بسبب شراء هاتف جديد أو اضطراره لتغيير البطارية بأخري حديثة، وطبقًا لصحيفة ” The Sun” فيمكن للعميل معرفة أنه يقوم بشحن الهاتف بطريقة خاطئة، في حالة اضطراره إلى شحن الهاتف لأكثر من مرة وبشكل مستمر، وأنه طبقًا لمجموعة من الدراسات التي قامت بها الشركة على بطاريات الهواتف الآيفون، فأن الشحن الخاطئ للجهاز يتسبب في أضرار خطيرة للبطارية، تؤدي إلى تلف البطارية خلال فترة قصيرة.

وأضافت شركة آبل مجموعة من التصريحات بخصوص شكاوى العملاء الكثيرة والمتكررة عن نقص العمر الافتراضي لبطارية الهاتف، وتلف البطارية في وقت قليل، مشيره إلى أضرار الشحن الخاطئ للبطارية، وأن الشحن المستمر لساعات طويلة يتسبب في زيادة درجة حرارة البطارية، والذي تتسبب بدورها في تلف البطارية، وأوضحت الشركة بأن شحن بطارية الليثيوم أيون الخاصة بهواتف الآيفون بشكل مستمر حتي تصل إلى نسبة 100%، أحد الأسباب في التلف الفعلي للبطارية ونقص عمرها الافتراضي، وقد نصح العديد من مستخدمي هواتف الآيفون بشحن الهاتف بنسبة 80% فقط، لأنه في حالة ارتفاع نسبة شحن البطارية تحتاج البطارية إلى جهد أعلى، ليؤكد الخبراء بأنه كلما قلت نسبة الشحن كلما زاد العمر الافتراضي للبطارية.

وقدمت شركة أبل لعملائها نصائح لزيادة العمر الافتراضي للبطارية، مؤكدة على أهمية التوقف عن الشحن التوربيني، موضحه بأن الشحن التوربيني وأجهزة الشحن السريعة تضر بالهاتف بشكل سئ وتتسبب في زيادة عدد الوات التي يتم توصيلها للبطارية، مما يزيد من جهد البطارية وارتفاع درجة حرارتها، مما يتسبب في نقص العمر الافتراضي للبطارية وتلفها، وأكد الشركة بأنه يمكن للعميل استخدام الشاحن التوربيني بشرط أن يستخدم لمدة قصيرة ولا تتعدي نسبة الشحن 50%، وأنه يلزم على مستخدمي الهاتف التوقف عن استخدام الهاتف أثناء شحنه.