يستحق الاقتناء.. هواوي تستعد لطرح هاتف Huawei Mate 50 بمواصفات قوية

تستعد شركة هواوي لطرح هاتف Huawei Mate 50 في الفترة القادمة، وكشفت بعض التسريبات عن مواصفات قوية للهاتف من حيث المعالج والبطارية وذاكرة التخزين، في هذا الموضوع سوف نخبركم بكل شيء عن هاتف هواوي Mate 50 وموعد نزوله الأسواق.

مواصفات هاتف هواوي Mate 50

بعد حرمان شركة هواوي من متجر جوجل بلاي، قررت أن تعتمد على نفسها وتطرح هاتف قوي ينافس موبايلات سامسونج وآيفون، وهو هاتف Huawei Mate 50 الذي يتميز بالآتي:

شاشة مميزة بحجم 6.56 بوصة مع دقة عرض عالية الجودة ومعدل تحديث 120 هرتز.

معالج قوي من شركة كوالكوم وهو snapdragon 8 Gen 1.

الهاتف مقاوم للماء والغبار والصدمات وكذلك الخدوش.

الهاتف مصنوع من خامات مميزة وعالية الجودة مع طبقة زجاج قوية للحماية.

نظام التشغيل: HarmonyOS.

كاميرات هاتف هواوي Mate 50

لم تكشف التسريبات عن سعر الهاتف أو باقي المواصفات أو حتى كل تفاصيل الكاميرات، نظرا لأن شركة هواوي تتكتم على كل مميزات هاتف Huawei Mate 50 حتى تعلن عنها في مؤتمر صحفي.

ولكن ما تم نشره في أكبر مواقع التقنية يتحدث عن كاميرا خلفية عملاقة بحجم 50 ميجا بكسل، وكاميرا أمامية بحجم 32 ميجا بكسل.

ذاكرة التخزين والبطارية وموعد نزول هاتف هواوي Huawei Mate 50

تأتي بطارية هاتف هواوي Mate 50 بحجم 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 65 وات.

ويأتي الهاتف بأكثر من نسخة من حيث ذاكرة التخزين والرامات، النسخة الأولى بحجم 8 جيجا RAM مع 128 جيجا تخزين، والثانية 256 جيجا ذاكرة داخلية مع 8 جيجا رام.

وتستعد شركة هواوي لكشف النقاب عن هاتف Huawei Mate 50 في السادس من شهر سبتمبر المقبل.