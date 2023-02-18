تقنية

“يأتي بمعالج Snapdragon 695”.. إطلاق هاتف Honor Magic 5 Lite رسميًا في الأسواق العالمية بهذه المواصفات

إبراهيم حسين عبد الهادي

أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الجديد Honor Magic 5 Lite بشكل رسمي في الأسواق العالمية، ويعمل الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695 ثماني النواة الذي يمنحه أفضل إمكانيات للتحكم مع مسلحة تخزين عالية وبطارية فائقة تدعم ميزة الشحن السريع ونظام كاميرات عالي الدقة.

مواصفات هاتف Honor Magic 5 Lite

مواصفات هاتف Honor Magic 5 Lite

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Honor Magic 5 Lite
مواصفات Honor Magic 5 Lite

يأتي هاتف هونر ماجيك 5 لايت بإمكانيات ومواصفات عالية وهي:

الشاشة
  • نوع الشاشة: AMOLED.
  • حجم الشاشة: 6.67 بوصة.
  • الشاشة تعمل بدقة + FHD.
  • معدل تحديث الشاشة:  120 هرتز.
  • تدعم مليار لون.
الكاميرا الخلفية
  • الكاميرا الخلفية ثنائية، تدعم كل من المميزات التالية:
    • التركيز التلقائي أتوفوكس.
    • وضع التصوير الليلي.
    • التركز باللمس.
    • خاصية كشف الوجوه والابتسامات.
    • الفلاش.
    • تقنية HDR.
    • المؤقت الذاتي.
    • خاصية الالتقاط المستمر للصور.
    • إعدادات توازن اللون الأبيض.
الكاميرا الأمامية
  • كاميرا السيلفي الأمامية تأتي بدقة 8 ميجا بيكسل، وتدعم الخاصيات التالية:
    • عزل الخلفية.
    • إشارة الالتقاط.
    • كشف الوجوه والابتسامات.
    • خاصية المؤقت الذاتي.
    • لكن لا تدعم الفلاش.
المعالج والرامات
  • يتوفر بعدة خيارات وهي 8، 6، 12 جيجا بايت.
  • نوع المعالج: Snapdragon 695.
ذاكرة التخزين
  • يتوفر بخياىبن للذاكرة الداخلية وهم 128 أو 256 جيجابيت.
  • لا يدعم الهاتف إمكانية تزويد المساحة بالذاكرة الخارجية.
البطارية 
  • سعة البطارية: 5100 مللي أمبير.
  • تدعم ميزغ الشحن السريع بقدرة 40 واط.
وسائل الأمان
  • مستشعر بصمة الأصابع مدمج في الشاشة.
  • التعرف على الوجه.
  • الرقم السري.
  • نمط الشاشة.

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مميزات هاتف Honor Magic 5 Lite

Honor Magic 5 Lite

يتوفر هاتف Honor Magic 5 Lite بالمميزات التالية:

  • يدعم شبكات الجيل الخامس والرابع والثالث.
  • يحتوي على سماعات ستيريو.
  • يدعم الشحن السريع.
  • يحتوي على ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
  • يدعم جميع خدمات جوجل.

عيوب هاتف Honor Magic 5 Lite

مواصفات هونر ماجيك 4 لايت Honor Magic 4 Lite
عيوب هونر ماجيك 4 لايت Honor Magic 4 Lite

على الرغم من المميزات السابقة إلا أن الهاتف به بعض العيوب مثل:

  • لا تحتوي الشاشة على طبقة حماية.
  • الهاتف لا يحتوي على لمبة إشعارات.
  • غير مقاوم للماء والأتربة.
  • لا يدعم ميزة زيادة المساحة الداخلية من خلال إضافة كارت ميموري.

سعر هاتف Honor Magic 5 Lite

سعر هاتف Honor Magic 5 Lite
سعر هاتف Honor Magic 5 Lite
  • يتوفر الهاتف في مصر بسعر 6190 جنيه مصري.
  • سعر هاتف Honor Magic 5 Lite في السعودية 7875 ريال سعودي.
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إبراهيم حسين عبد الهادي

محرر وكاتب في موقع نجوم مصرية، اهتم بالكتابة في عدة مجالات منها أخبار السعودية، أخبار تقنيه، الأخبار الرياضه وعدة مجالات اخرى.

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