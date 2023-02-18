“يأتي بمعالج Snapdragon 695”.. إطلاق هاتف Honor Magic 5 Lite رسميًا في الأسواق العالمية بهذه المواصفات
أعلنت شركة هونر عن إطلاق هاتفها الجديد Honor Magic 5 Lite بشكل رسمي في الأسواق العالمية، ويعمل الهاتف برقاقة معالج Snapdragon 695 ثماني النواة الذي يمنحه أفضل إمكانيات للتحكم مع مسلحة تخزين عالية وبطارية فائقة تدعم ميزة الشحن السريع ونظام كاميرات عالي الدقة.
مواصفات هاتف Honor Magic 5 Lite
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يأتي هاتف هونر ماجيك 5 لايت بإمكانيات ومواصفات عالية وهي:
|الشاشة
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|الكاميرا الخلفية
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|الكاميرا الأمامية
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|المعالج والرامات
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|ذاكرة التخزين
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|البطارية
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|وسائل الأمان
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مميزات هاتف Honor Magic 5 Lite
يتوفر هاتف Honor Magic 5 Lite بالمميزات التالية:
- يدعم شبكات الجيل الخامس والرابع والثالث.
- يحتوي على سماعات ستيريو.
- يدعم الشحن السريع.
- يحتوي على ميكروفون إضافي لعزل الضوضاء.
- يدعم جميع خدمات جوجل.
عيوب هاتف Honor Magic 5 Lite
على الرغم من المميزات السابقة إلا أن الهاتف به بعض العيوب مثل:
- لا تحتوي الشاشة على طبقة حماية.
- الهاتف لا يحتوي على لمبة إشعارات.
- غير مقاوم للماء والأتربة.
- لا يدعم ميزة زيادة المساحة الداخلية من خلال إضافة كارت ميموري.
سعر هاتف Honor Magic 5 Lite
- يتوفر الهاتف في مصر بسعر 6190 جنيه مصري.
- سعر هاتف Honor Magic 5 Lite في السعودية 7875 ريال سعودي.