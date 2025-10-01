ون بلس تستعد لإطلاق هاتفها الرائد OnePlus 15 بلون جديد وبطارية عملاقة

تستعد شركة OnePlus للكشف رسميًا عن هاتفها الجديد OnePlus 15 في الصين يوم 27 أكتوبر 2025، وذلك بعد أيام من عرضه التشويقي خلال قمة “كوالكوم” لمعالجات (Snapdragon)، ومن المتوقع أن يصل الهاتف إلى الأسواق العالمية مطلع عام 2026.

تصميم ثوري ولون جديد

الهاتف سيصل بخيارات الألوان الأسود والأبيض، إضافة إلى اللون الرملي الجديد Sand Storm، مع اعتماد تقنية تصنيع متطورة حيث يأتي الإطار والجزء المحيط بالكاميرا بمواد Nano-Ceramic صلبة تم تطويرها عبر عملية تصنيع ثلاثية المراحل بتقنية Micro-Arc Oxidation المستوحاة من صناعة الطائرات.

وهذه المواد تمنح الهاتف صلابة أعلى من التيتانيوم بنسبة 134%، ومن الألومنيوم المؤكسد بنسبة 344%، مع وزن أخف وكفاءة أفضل في تشتيت الحرارة، بالإضافة إلى مقاومة عالية للخدوش والتآكل.

بطارية هائلة وشحن فائق السرعة

ومن أبرز ميزات هاتف OnePlus 15 هي بطاريته، حيث كشفت التسريبات أنها ستتراوح بين 7000 و7800 مللي أمبير بتقنية السيليكون كربون، وهي قفزة كبيرة عن بطارية 6000 مللي أمبير، والتي جاءت في هاتف OnePlus 13.

وسيدعم الهاتف شحنًا سلكيًا بقدرة 120 واط قادر على شحن البطارية خلال دقائق، بالإضافة إلى شحن لاسلكي بسرعة 50 واط، إلى جانب ميزة الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط، وهو ما يسمح بإعادة شحن السماعات أو الساعات الذكية مباشرة من الهاتف.

وفيما يخص التصميم فقد تخلت OnePlus عن الشكل الدائري للكاميرات لتستبدلها بتصميم مستطيلًا مشابهًا لذلك الموجود في هاتف OnePlus 13T، كما سيأتي الهاتف مدعومًا بأحدث معالجات Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 ما يجعله منافسًا قويًا في سوق الهواتف الرائدة، إلى جانب شاشة بتردد 165 هرتز وهو ما يوفر تجربة لعب ومشاهدة فائقة السلاسة.