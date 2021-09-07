كيفية وقف حفظ صور وفيديوهات واتساب تلقائيًا.. لتخفيف المساحة ومنع الاختراق

استمرار لتغطيتنا المستمرة لأحدث وآخر أخبار واتساب والتحديثات الجديدة التي تتضمن العديد من الإضافات، فضلاً عن توضيح كيفية استخدام بعض الخاصيات وتفعيلها، من أجل الحصول على أفضل أداء في التطبيق الأشهر عالميًا للتراسل الفوري وتبادل الصور والفيديوهات، ولضمان الحفاظ على الأمان والخصوصية، خاصةً في ظل انتشار الهاكرز واختراق وسرقة الحسابات، ونتناول اليوم طريقة وقف الحفظ التلقائي للصور والفيديوهات المرسلة، التي قد تساهم في الحصول على مساحة كبير في ذاكرة الهاتف، وقد تكون وسيلة للاختراق من خلالها.

وقف حفظ صور وفيديوهات واتساب تلقائيًا

وكما أشارنا في مقال سابق عن ثغرة قد يستغلها المتسللين لاختراق الحساب، تتمثل في إرسال صور أو فيديوها يتم حفظها ومن ثم الوصول إلى البيانات الحساسة، ومن ثم وجب علينا العمل على تفعيل خيار وقف هذا الحفظ التلقائي من خلال الإعدادات الخاصة بالتطبيق، لاسيما وأن whattsapp يستهلك مساحة التخزين الداخلية على جهازك، مع العلم أن تلك الميزة يتم تفعيلها عبر اتباع عدد من الخطوات على هواتف الآيفون والآيباد الخاص بك.

خطوات وقف الحفظ التلقائي

الطريقة الأولى الطريقة الثانية الذهاب إلى خيار الإعدادات أو Settings على الموبايل.

ثم النزول لأسلف للضغط على خيار الخصوصية أو Privacy بالأسفل.

ثم النقر على خيار الصور.

ثم التمرير لأسفل والضغط على تبديل مفتاح التفعيل الأخضر إلى الإيقاف. من إعدادات الهاتف انتقال إلى الشريط السفلي في واتساب. ثم اضغط على إعدادات التطبيق أسفل يسار. اضغط على خيار الدردشات Chats ثم اضغط على مفتاح التبديل بجوار خيار حفظ إلى ألبوم الكاميرا.

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كما يمكنك أيضًا تحديد تنزيل ملفات الوسائط في واتساب إلى الواي فاي، من خلال الإعدادات، ثم الذهاب إلى خيار استخدام البيانات والتخزين، ومنها إلى أنواع الوسائط التي يمكن تنزيلها تلقائيًا مثل (الصور- الملفات الصوتية – مقاطع الفيديو – المستندات)، وابدأ بتفعيل خيار التنزيل عند الاتصال بالـ Wi-Fi لكل منهم.