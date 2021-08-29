وقت أطول.. ميزة واتساب الجديدة الخاصة بالرسائل والاختيار بين 3 اقتراحات

ما زال تطبيق المراسلات الفورية والأكثر شعبية “واتساب” يتخذ العديد من القرارات الهامة بإضافة ميزات جديدة، وتقديم كل ما هو جديد من ميزات وخصائص موجودة في التطبيقات الأخرى إلى مستخدمي تطبيق واتس آب، وكان آخرها ما يتعلق بخاصية حذف الرسائل.

ميزة واتساب الجديدة الخاصة بالرسائل والاختيار بين 3 اقتراحات

حيث كشفت العديد من التقارير أن WhatsApp يعمل الآن على إضافة خاصية جديدة، وبالتحديد تحديث خاصية موجودة بالفعل وإضافة خيار ثالث لها يتعلق بوقت حذف الرسائل الموجودة على التطبيق، وتأتي هذه الميزة بعد أيام من طرح ميزة العرض لمرة واحدة، والتي يتم من خلالها حذف الرسائل بشكل فوري بمجرد رؤية المرسل اليه لها لمرة واحدة.

وكان واتساب في شهر نوفمبر الماضي أتاح خاصية حذف الرسائل بعد 7 أيام، ثم أتاح ميزة الحذف التلقائي بعد العرض لمرة واحدة، ثم أتاح مؤخراً ميزة الحذف بعد 90 يوم، وذلك لإعطاء المستخدم فرصة أكبر وأطول لاتخاذ قرار بحذف الرسائل.

والآن أصبح للمستخدم ثلاث اخيارات لحذف الرسائل وهي “حذف بعد 90 يوم، وحذف بعد 7 أيام وحذف بعد يوم واحد”، ولتفعيل هذه الخاصية، على المستخدم فتح الدردشة والضغط على جهة الإتصال والبحث عن خيار الرسائل المؤقتة، ثم تنشيطها. ولإلغاء الميزة اتخذ نفس الخطوات مع الضغط في النهاية على غير نشط.