وفر فلوس الآيفون.. بسعر مناسب ومواصفات خيالية أفضل هاتف أندرويد على الإطلاق من Asus

كشفت شركة Asus التايوانية المتخصصة في تصنيع أجهزة الكمبيوتر واللابتوب العالمية، عن إطلاق هاتف Asus Zenfone 9، أحد هواتفها الرائدة بسعر خاص وميزات خيالية، منذ حوالي شهر، ووفقًا لموقع “GSM Arena” التقني، فقد تم إطلاق هاتف Asus Zenfone 9 بنظام التشغيل Android 12 والآن تم إطلاق الإصدار التجريبي Android 13، ويمكن الحصول على الإصدار التجريبي بالانتقال إلى إعدادات Zenfone 9> النظام> تحديث النظام، والنقر فوق رمز الترس في أعلى اليمين، ثم النقر فوق “التسجيل في الإصدار التجريبي” والنقر فوق خيار “موافق”.

سعر ومواصفات هاتف Asus Zenfone 9

سيصدر هاتف Asus Zenfone 9 بشاشة AMOLED مقاس 5.9 بوصة، ودقة FULL HD Plus، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، ودعم HDR +، والشاشة مدعومة بحماية Corning Gorilla Glass، ويدعم الهاتف خاصية التصوير عالي الدقة، حيث يقدم Asus Zenfone 9 كاميرتين خلفيتين، وتأتي الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل، مع فتحة عدسة F / 1.9 بوصة، وكاميرا أخرى بزاوية عريضة تأتي بدقة 12 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 12 ميجابكسل لصور السيلفي ومكالمات الفيديو.

يتم تشغيل هاتف Asus Zenfone 9 بواسطة معالج Snapdragon 8+ Gen 1 SoC الأقوى من سركة Qualcomm، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية تبلغ سعتها 128 جيجابايت، ويحتوي Asus Zenfone 9 على بطارية قوية تبلغ 4300 مللي أمبير في الساعة، مع دعم الشحن السريع بقدرة 30 وات، ويأتي الهاتف بمقاومة IP 86 للماء والغبار لتوفير حماية إضافية، ويبلغ سعر هاتف Asus Zenfone 9 حوالي 64800 روبية هندية (ما يعادل 15500 جنيه مصري)، ويتوفر الهاتف باللون الأسود والأزرق والأبيض والأحمر.