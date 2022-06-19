طريقة تشغيل وضع توفير البيانات على أندرويد وتقليل استهلاك النت

يمكنك الآن توفير باقة الإنترنت على هاتف أندرويد من خلال خطوات بسيطة وسهلة للغاية، وخاصة أن العديد من الأشخاص يعتمد على إنترنت الموبايل من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية، في التصفح والتواصل مع الآخرين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وخلال الفترة الأخيرة كشف بعض المستخدمين عن انتهاء الباقة قبل موعد تجديدها مما يكلفهم الكثير من الأموال شهرياً من أجل تلبية احتياجاتهم من النت.

كيفية توفير باقة النت على هاتف أندرويد

تتمتع أجهزة أندرويد بميزة رائعة تسمح للمستخدمين بتعين حد لمقدار البيانات، الذي يمكن استخدامها بعد فترة زمنية محددة، مما يمنع الشخص من استخدام الكثير من بيانات الهاتف، حيث إنه يقوم بتقيد استخدام البيانات الخاصة بك ويوفر الكثير من المال للمستخدم.

تعمل ميزة توفير البيانات في هواتف أندرويد على تقليل كمية البيانات التي تستخدمها التطبيقات، وكذلك نظام أندرويد نفسه، حيث تعد القدرة على حفظ بيانات هاتفك المحمول من خلال استخدام مفتاح التبديل، وهي من أكثر الميزات شيوعاً.

إذا كنت ترغب في التعرف على كيفية حفظ البيانات من خلال استخدام تلك الميزة، فيجب عليك اتباع الخطوات التالية بالترتيب كما يلي:

يجب في البداية فتح إعدادات النظام على هاتف أندرويد الخاص بك.

الدخول إلى علامة التبويب الخاصة ببطاقة SIM وبيانات الجوال.

ضرورة الضغط على خيار استخدام البيانات.

عليك الانتقال إلى خيار حفظ البيانات.

قم بتشغيل تبديل حفظ البيانات “موفر البيانات”.

تعتبر تلك الميزة من الميزات الرائعة التي توفر باقة النت على الهاتف، ولكنها تمنع التحديث التلقائي للتطبيقات أو تنزيل الملفات الكبيرة، وخاصة أنها تستهلك الكثير من البيانات.

وفي بعض الأحيان قد ترغب في إيقاف تشغيل توفير البيانات من أجل الحصول على اتصال إنترنت أفضل على هواتف أندرويد، ويمكنك من خلال الخطوات السابقة تغير الميزة.

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