وضع تحدي المصنع في فري فاير وكيفية تحقيق مزيد من الانتصارات فيه

من أجل أن تحقق مزيد من الانتصارات في لعبة فري فاير فيجب أن تخوض العديد من التجارب فيها ولا تعتمد فقط على الحصول على عناصرها المهمة وعلى رأسها الجواهر، بالبحث في المحركات عن موقع شحن جواهر فري فاير id أو غيرها من التطبيقات والمواقع التي تُقدم لك مزيد من عناصرها سواء مجانًا أو بدفعك لبعض الأموال، ولكن يجب عليك أن تخوض المحتوى التنافسي وتكسب تلك العناصر من خلال تحقيق انتصاراتك على منافسيك فهذا بالطبع أفضل وأكثر إثارة.

تحدي المصنع في فري فاير

من الأمور المعروفة في اللعبة والتي يُمكنك تحقيق العديد منها هو وضع تحدي المصنع والذي يُمكنك بخوضه ومواجهة اللاعبين وتحقيق النصر عليهم من خلاله تحقيق المزيد من النقاط والتقدم في اللعبة، وبالتالي سوف تحصل على جواهر فري فاير بكل تأكيد ولكي تبدأ يجب عليك إتباع الخطوات التالية:

• افتح Free Fire على هاتفك الذكي وتوجه إلى خيار تحديد الخريطة.

• انقر فوق خيار “مخصص” للوصول إلى بطاقة الغرفة من مخزون حسابك.

• عند إنشاء غرفة مكنك تخصيص العديد من الإعدادات، مثل اسم الغرفة وكلمة المرور ووضع الفريق وعدد اللاعبين وعدد المتفرجين.

• في وضع اللعبة وقسم الخريطة يمكنك تغيير الوضع إلى وضع تحدي المصنع.

• يمكنك النقر فوق الزر “تأكيد” لإنشاء غرفة تحدي المصنع بنجاح.

نصائح تحدي المصنع فري فاير

لعل أبرز نصيحة يُمكن تقديمها لكم هي اختيار الشخصية الملائمة لهذا الوضع حيث يوجد ما يصل إلى 30 شخصية تستطيع اختيار أحدها، ولعل أفضلهم هي شخصية Kla حيث تتمتع بمهارات التعامل مع الخصوم بالمهارات اليدوية وكذلك المصارعة التايلاندية، فيجب أن نعرف جيدًا أن هذا التحدي لا يتم استخدام الأسلحة فيه وأنه يعتمد فقط على استخدام القبضات اليدوية والتي يجب توجيهها إلى رأس الخصوم.