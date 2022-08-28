سامسونج تطلق ميزة “وضع الإصلاح”.. يخفي الصور والبيانات ويحافظ عليها  آمنة عن فنيي الإصلاح

أطلقت شركة Samsung “وضع الإصلاح” وهو وضع جديد لهواتف Galaxy S21 الذي من شأنه أن يخفي الصور والبيانات الشخصية عن فنيي الإصلاح وبشكل يضمن الخصوصية، وهذه الميزة متوفرة فقط في كوريا في الوقت الحالي، ومن خصائص هذه الميزة أنها تضمن أن البيانات الشخصية الموجودة على الجهاز المحمول، لا يمكن قراءتها بواسطة فنيي الإصلاح وتظل آمنة حتى عندما تكون الأجهزة خارج أيدي المستخدم.

وضع الإصلاح

كيفية عمل الميزة الجديدة

وفقًا لتقارير SamMobile، وقبل إطلاق هذه الميزة كان في السابق، أفضل طريقة لمنع فنيي الإصلاح من البحث في الصور الشخصية والبيانات الأخرى، هي إجراء نسخ احتياطي للجهاز ثم إعادته إلى إعدادات المصنع الافتراضية، و بعد إصلاح الهاتف، يمكن للمستخدم استعادة الصور والبيانات من تلك النسخة الاحتياطية.

ولكن مع ميزة وضع الإصلاح الجديدة، أصبحت هذه العملية أكثر بساطة وسهولة، فيمكن للمستخدم تفعيل ميزة “وضع الإصلاح” في قائمة “العناية بالبطارية والجهاز” في “إعدادات” الهاتف الذكي المتوافق، وهذه الميزة حاليًا متاحة فقط لسلسلة Galaxy S21.

وبمجرد وضع الجهاز في وضع الإصلاح، سيتم إعادة تشغيله وعند إعادة التشغيل، لا يمكن لأي شخص الوصول إلى البيانات الشخصية مثل الصور والرسائل والحسابات، ويمكنه فقط استخدام التطبيقات المثبتة الافتراضية.

مزايا ميزة وضع الإصلاح

الميزة الجديدة هي عبارة عن وظيفة تسمح للمستخدم بالكشف عن البيانات بشكل انتقائي عند إصلاح الهاتف الذكي، وتجنب بشكل أساسي المخاوف المتعلقة بالوصول إلى المعلومات الشخصية، أو تسريبها، والذي قد يحدث أثناء عملية الإصلاح من خلال بعض الشركات الخاصة، أو فنيي الإصلاح، ويمكن بعد إعادة الهاتف الذكي إلى المستخدم، تعطيل وضع الإصلاح وإعادة التشغيل إلى حالته السابقة من خلال التعرف على النمط أو بصمات الأصابع.

وتقول شركة سامسونج أنها بدايةً تقدم هذه الميزة من خلال تحديثات البرامج لهواتف سلسلة Galaxy 21، لكنها تدّعي أنها تخطط لتوسيع الميزة إلى طرز أخرى في المستقبل، حيث من المنطقي أيضًا أن يكون الوضع الجديد متاحًا في إصدارات الأجهزة المستقبلية.

وتقول الشركة أيضًا أنها تعمل على زيادة عدد الميزات التي تسهل على المستخدمين حماية وتأمين المعلومات الشخصية الحساسة، وعلى سبيل المثال، تقول سامسونج إنها أضافت العام الماضي ميزة ” Samsung Knox Vault “، وهي تقنية لحماية المعلومات، حيث تمنع الهجمات المختلفة عن طريق تخزين المعلومات الشخصية المشفرة محليًا.