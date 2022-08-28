تقنية

وصول برج الرموز لـ فري فاير ومكافآت ثمينة للحدث الجديد جلود وجواهر وعناصر خاصة

محمد سيد

تواصل لعبة فري فاير الكشف عن أحداثها الاستثنائية الجديدة والرائعة، حاملة معها العديد من العناصر والأدوات الجديدة الحصرية التي ينتظرها ملايين اللاعبين، ومؤخرًا كشفت اللعبة عن وصول برج الرموز إلى بيئة اللعبة، شاملة معها العديد من المكافآت الثمينة، مثل الجلود والسكنات والألماس التي تُضاف إلى المحفظة، مع الأخذ في الاعتبار أن أهم مكافآت الحدث هي جلود المجرمين الأعلى في الرويال باس.

وصول برج الرموز لـ فري فاير ومكافآت ثمينة للحدث الجديد جلود وجواهر وعناصر خاصة

حدث فري فاير الجديد

شمل الحدث الجديد من لعبة free fire إجراء بعض التحديثات الجوهرية على بيئة اللعب والخريطة والمؤثرات الصوتية والبصرية، ومعالجة بعض المشكلات التي كانت تواجه اللاعبين من تعذر تسجيل الدخول وغيرها، كما تم جلب بعض العناصر والمهام الجديدة وعودة أخرى، من أبرزها عودة توب كريمنال بجميع مؤثراته الحصرية والنادرة التي تساعد على قنص الأعداء، مع إمكانية استخدام الأسلحة الجديدة المتنوعة.

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ربح الجلود من خلال إنفاق الجواهر

سيتمكن اللاعبين في لعبة فري فاير في ربح الجلود عن طريق انفاق الجواهر عليها، وبالتالي إمكانية الصعود إلى البرج الذي سيكون متاحًا ومتوفرًا داخل اللعبة اعتبارًا من 1 سبتمبر، مع توفير عدد من الخيارات أمام اللاعبين للمشاركة في الحدث الجديدة، تتمثل في:

  • الحصول على 9 جواهر مع خمس محاولات لـ 39 جوهرة.
  • لن تزيد قيم المحاولة مع كل جولة.
  • ربح عناصر أو رموز خاصة يمكن استخدامها لاسترداد الجائزة الكبرى.
  • إمكانية إرسال جميع المكافآت إلى محفظة اللاعبين.
وصول برج الرموز لـ فري فاير ومكافآت ثمينة للحدث الجديد جلود وجواهر وعناصر خاصة
وصول برج الرموز لـ فري فاير ومكافآت ثمينة للحدث الجديد جلود وجواهر وعناصر خاصة

استرداد الحزم عن طريق الأكواد

كما يكون لـ أكواد فري فاير خلال الحدث الجديد دور مهم للاعبين، والتي تسهل لهم استرداد حزم Neon Robot وحزم  Top Frifas Set من خلال 5 أكواد مختلفة، مع تمكينهم أيضًا من تحديد العناصر والأدوات الجديدة من أسلحة وملابس وفؤوس للحصول عليها.

وصول برج الرموز لـ فري فاير ومكافآت ثمينة للحدث الجديد جلود وجواهر وعناصر خاصة

ولأول مرة تم إضافة السلاح الأقوى M1887 المؤهل لتمكينك من السيطرة على أرض المعركة.

محمد سيد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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تعليق 1
  1. غير معروف يقول

    بليس غارينا 4932558922

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