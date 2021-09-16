وصدقت التوقعات.. واتساب يفعلها من جديد ويضيف الميزة المنتظرة بشكل تلقائي

خلال الأيام القليلة الماضية توقع الملايين من المستخدمين قيام واتساب بإضافة العديد من الميزات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الفضيحة المدوية التي تلقاها تطبيق المراسلات الفورية مؤخراً، والتي تتلخص في قيام موظفيه بالإضطلاع على رسائل المستخدمين حتى وإن كانت مشفرة، بالإضافة إلى الغرامات المالية الضخمة التي فرضت عليه من أيرلندا وتركيا، بسبب بيانات المستخدمين والخصوصية.

واتساب يضيف ميزة جديدة قيد التطوير الآن

ومنذ ساعات قليلة كان قد أعلن WhatsApp عن قيام بإضافة ميزة جديدة عبارة عن تحويل الرسائل الصوتية إلى كتابية منعاً لعدم إحراج المستخدمين، عند ورودهم رسالة صوتية في وقت لا يسمح بالإستماع لها.

واليوم فوجئ المستخدمين بأن واتساب يخطط الآن لتنظيف سجل الدردشات لملايين المستخدمين على أنظمة أي أو إس أو الأندرويد أو حتى الديسك توب، حيث يتم تطوير هذه الميزة الآن لحذف سجل دردشة المستخدمين لأجهزة متعددة.

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والميزة الموجودة الآن بالنسبة للذين يستخدمون أجهزة متعددة، هي أنه إذا حذفت رسالة من الهاتف لن يتم حذفها من سطح المكتب أو الجهاز الآخر، لكن بعد تطوير هذه الميزة والتي سيتفيد منها الجميع، سيتم حذف الرسائل تلقائياً وسيتم إضافة الميزة لجميع المستخدمين وبشكل تلقائي.