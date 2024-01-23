وداعًا لغلاء الأسعار| أرخص وأفضل هاتف جديد في 2024 من ريلمي Realme Note 50

في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الجوالات الذكية خلال الفترة الأخيرة، كشفت شركة ريلمي عن إطلاق هاتفها الجديد المثالي Realme Note 50، الذي يعتبر أول هاتف في سلسلة نوت لشركة ريلمي، وأشارت الشركة أنه رغم الجودة والإمكانيات، إلا أنه يُعد أرخص هاتف تطلقه الشركة لجميع عملائها، وسنستعرض مواصفات الهاتف في السطور القادمة، لاسيما وأنه يحمل شريحتي اتصالات من نوع نانو سيم في وضع الاستعداد، ويدعم جميع شبكات الاتصالات حتى الجيل الرابع، كما يحمل كاميرات مثالية ومناسبة لعشاق التصوير، بالإضافة إلى العديد من الميزات الأخرى.

وداعًا لغلاء الأسعار| أرخص وأفضل هاتف جديد في 2024 من ريلمي Realme Note 50

شاشة هاتف Realme Note 50

البداية مع شاشة هاتف ريلمي نوت 50، فتأتي من نوع IPS LCD التي جاءت بمقياس 6.74 بوصة ودقتها اتش دي وتبلغ 720×1600 بكسل، بالإضافة إلى معدل التحديث للشاشة يبلغ 120 هرتز في الثانية، ووصفها خبراء تقنيين بأنها شاشة قوية ورائعة للهاتف.

الكاميرات والتصوير

يحتوي الهاتف على الكاميرا الأساسية تأتي بدقة 13 ميجا بكسل ومزودة بفلاش ليد. كاميرا الهاتف الأمامية تأتي بدقة 5 ميجا بكسل، وتتميز بالتقاط الصور عالية الجودة.

المعالج الرئيسي

معالج الهاتف ريلمي نوت 50 من نوع Unisoc يعمل بتقنية قدرتها 12 نانومتر، وهو معالج مناسب لأداء الألعاب حتى المتوسطة بسرعة جيدة.

الذاكرة والرام

ذاكرة الهاتف العشوائية 4 جيجا بايت. الذاكرة الداخلية سعتها 64 جيجا بايت. يمكن إضافة ذاكرة خارجية micro SD. نعم

البطارية والشحن

أما فيما يتعلق بالبطارية والشحن للموبايل الجديد من ريلمي، فيحمل بطارية قوية بسعة 5000 مللي أمبير، وهي بطارية تدعم الشحن السريع بقدرة 10 واط.

مميزات أخرى

يحتوي الهاتف على عوامل للأمان والتي تتمثل في حساس بصمات الأصابع وبصمة الوجه.

يدعم الهاتف نظام تشغيل أندرويد 13.

الهاتف مقاوم للماء والأتربة طبقا لمعيار IP54.

يدعم الهاتف شبكات الواي فاي والبلوتوث، كما أنه مزود بمنفذ USB-C.

الهاتف متوفر باللونين الأسود والأزرق.

من الملاحظ ان الهاتف الجديد يعد نسخة محسنة من هاتف realme C51.

سعر الجوال الجديد

أشارت التقارير إلى أن موبايل ريملي نوت 50 يأتي بأرخص سعر في 2024 ويبلغ تقريبًا 65 دولار أمريكي.

ختامًا وفي نهاية مقالنا أعلنت شركة ريلمي عن هاتف Realme Note 50 الجديد، الذي يُعد تطويرًا لهاتف ريلمي سي 50، وقد أشارت الشركة أنه سوف يتم إطلاق الهاتف خلال الأيام القليلة المقبلة التي توافق آخر أيام شهر يناير الجاري.